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1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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1/8 фіналу Ліги Чемпіонів: результати жеребкування
фото з відкритих джерел

Іспанський «Реал» з українським голкіпером Андрієм Луніним зустрінеться з «Атлетіко» у 1/8 фіналу

Сьогодні, 21 лютого, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25. Вісім команд, які посіли перші місця в групах основного раунду, автоматично потрапили до 1/8 фіналу, а ще вісім учасників були визначені після стадії 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Так, іспанський «Реал» з українським голкіпером Андрієм Луніним зустрінеться з «Атлетіко» у 1/8 фіналу. Португальська «Бенфіка» з українським воротарем Анатолієм Трубіним гратиме проти «Барселони». Англійський «Арсенал» з українським захисником Олександром Зінченком зіграє з нідерландським ПСВ Ейндховен.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • ПСЖ (Франція) – «Ліверпуль» (Англія).
  • «Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла» (Англія).
  • «Реал» (Мадрид, Іспанія) – «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія).
  • ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – «Арсенал» (Англія).
  • «Фейєнорд» (Нідерланди) – «Інтер» (Італія).
  • «Баварія» (Німеччина) – «Байєр» (Німеччина).
  • «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Лілль» (Франція).
  • «Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія).

Зауважимо, перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 4 і 5 березня, а матчі-відповіді – 11 і 12 березня.

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт жеребкування Ліга чемпіонів

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