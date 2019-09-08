Пілот «Феррарі» здобув історичну перемогу на Гран-прі Італії в Формулі-1



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«Феррарі» Шарля Леклера Yahoo!Sports

«Феррарі» перемогла в Італії вперше з 2010 року

Монегаскський пілот команди «Феррарі» переміг на Гран-прі Італії в Формулі-1. Другим дістався фінішу Валттері Боттас з «Мерседеса». Третім фінішував інший представник «Мерседеса» - Льюїс Хемілтон.

Це вже друга поспіль перемога Леклера. За інформацією La Gazzetta dello Sport, «Феррарі» готується запропонувати Леклеру новий контракт з втричі більшою зарплатнею.

Для «Феррарі» перемога стала першою в Італії з 2010 року.

Лідером загального заліку пілотів залишився Льюїс Хемілтон («Мерседес») – 284 очка. Другий його партнер по команді Валттері Боттас – 221 очко. Третій – Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 185. Леклер піднявся на четверту сходинку – 182 очка.

У Кубку конструкторів попереду «Мерседес» - 504 очка. На другому місці «Феррарі» - 351 очко. Третя – «Ред Булл» - 266 очок.