Півзахисник «Динамо» увійшов до списку кращих молодих гравців Ліги Європи

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Віктор Циганков

Колишній тренер киян Сергій Ребров не раз називав Циганкова майбутнім «Динамо».

В УЄФА назвали кращих молодих гравців Ліги Європи за підсумками сезону-2017/18.

У список увійшов 20-річний півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, а також 11 футболістів, які, на думку експертів офіційного сайту УЄФА, краще за інших молодих гравців виступили в турнірі.

Колишній тренер киян Сергій Ребров не раз називав Циганкова майбутнім «Динамо».

Вінгер часто удостоюється порівнянь з Гаретом Бейлом.

У Лізі Європи-2017/18 Циганков забив три голи і віддав три результативні передачі.

Також кращими молодими гравцями визнані: Джанлуїджі Доннарумма («Мілан», воротар, 19 років), Адемола Лукман («Евертон», нападник, 20 років), Уссем Ауар («Ліон», півзахисник, 19 років), Патрік Кутроне («Мілан », нападник, 20 років), Ешлі Мейтленд-Найлс («Арсенал», півзахисник, 20 років), Дайот Упамекано («РБ Лейпциг», захисник, 19 років), Амаду Айдара («Ред Булл Зальцбург», півзахисник, 20 років ), Мікель Ойарсабаль («Реал Сосьєдад», півзахисник, 21 рік), Тонга Ндомбеле («Ліон», півзахисник, 21 рік), Родрі Ернандес («Вільяреал», півзахисник, 21 рік), Олександр Головін (ЦСКА, півзахисник, 21 рік).