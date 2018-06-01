Півзахисник «Севільї» близький до переходу в «Шахтар»
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Ситуація повинна остаточно вирішитися в найближчі кілька днів
Півзахисник «Севільї», який виступає на правах оренди за «Карпати», Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру в «Шахтарі».
Про це повідомляє Primer Tiempo.
Зазначається, що 20-річний колумбієць вразив керівництво донецького клубу хорошою грою в Прем'єр-лізі України, і «Шахтар» готовий витратити частину коштів з майже неминучого трансферу бразильського хавбека Фреда.
Також не виключається варіант з викупом футболіста у «Севільї» «Карпатами».
Ситуація повинна остаточно вирішитися в найближчі кілька днів.
Раніше повідомлялося про інтерес до колумбійського футболістова з боку «Динамо».
У поточному сезоні Карраскаль провів у складі «Карпат» 22 матчі, в яких забив шість голів і зробив два асисти.
Джерело: ua.tribuna.com