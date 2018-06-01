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    Півзахисник «Севільї» близький до переходу в «Шахтар»

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    Хорхе Карраскаль - Півзахисник «Севільї» близький до переходу в «Шахтар»
    Хорхе Карраскаль

    Ситуація повинна остаточно вирішитися в найближчі кілька днів

    Півзахисник «Севільї», який виступає на правах оренди за «Карпати», Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру в «Шахтарі».

    Про це повідомляє Primer Tiempo.

    Зазначається, що 20-річний колумбієць вразив керівництво донецького клубу хорошою грою в Прем'єр-лізі України, і «Шахтар» готовий витратити частину коштів з майже неминучого трансферу бразильського хавбека Фреда.

    Також не виключається варіант з викупом футболіста у «Севільї» «Карпатами».

    Ситуація повинна остаточно вирішитися в найближчі кілька днів.

    Раніше повідомлялося про інтерес до колумбійського футболістова з боку «Динамо».

    У поточному сезоні Карраскаль провів у складі «Карпат» 22 матчі, в яких забив шість голів і зробив два асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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