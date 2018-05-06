Плани збірної України з футзалу: турнір в Ірані, спаринги з Францією та Португалією
- Сьогодні, 21:28
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Головний тренер «синьо-жовтих» Олександр Косенко поділився планами національної команди на 2018 рік.
У другій половині цього року збірна України з футзалу проведе низку товариських матчів.
Про це розповів наставник команди Олександр Косенко.
«Перше вікно УЄФА, яке буде у вересні, ми плануємо використати для виступу на міжнародному турнірі в Ірані за участі господарів, а також збірних Японії та Таїланду. У друге вікно УЄФА наприкінці жовтня зіграємо з Францією, а на початку грудня будуть два товариські матчі з Португалією», - повідомив він.
«Поєдинки з французами пройдуть на виїзді, а з Португалією — вдома. Це плани збірної до завершення 2018 року», - додав Косенко, слова якого наводить прес-служба Федерації футболу України.
Також головний тренер розповів, що місце проведення спарингів з португальцями поки що обирається.
Вікна УЄФА для товариських матчів заплановані на 23—26 вересня, 28—31 жовтня, 2—5 грудня.