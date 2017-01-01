Ломаченко попросив фанатів вибрати йому наступного суперника і назвав претендентів
- Сьогодні, 16:15
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Василь Ломаченко
На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів
Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня.
Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться:
- чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт (32-1, 28 КО)
- екс-чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (19-0, 18 КО)
- чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес (43-3, 27 КО)
- чемпіон WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (37-0, 30 КО)
На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів, більшість з них віддають перевагу поєдинку проти Гарсії або ж проти Девіса.
Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent.— Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 23 декабря 2017 г.
Зазначимо, що Ломаченко вже проводив подібне голосування після перемоги над Джейсоном Сосой (20-4-3, 15 КО), тоді більшість уболівальників проголосували за варіант з боєм проти Гарсії.
Джерело: xsport.ua