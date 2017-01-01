Ломаченко попросив фанатів вибрати йому наступного суперника і назвав претендентів

На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня. Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться: чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт (32-1, 28 КО)



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Василь Ломаченко

На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня.

Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться:

чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт (32-1, 28 КО)

екс-чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (19-0, 18 КО)

чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес (43-3, 27 КО)

чемпіон WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (37-0, 30 КО)

На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів, більшість з них віддають перевагу поєдинку проти Гарсії або ж проти Девіса.

Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent. — Hi-Tech Lomachenko (@VasylLomachenko) 23 декабря 2017 г.

Зазначимо, що Ломаченко вже проводив подібне голосування після перемоги над Джейсоном Сосой (20-4-3, 15 КО), тоді більшість уболівальників проголосували за варіант з боєм проти Гарсії.

Джерело: xsport.ua