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    Ломаченко попросив фанатів вибрати йому наступного суперника і назвав претендентів

    На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів
    Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня. Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться: чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт (32-1, 28 КО)
    • Сьогодні, 16:15
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    Василь&nbsp; Ломаченко
    Василь  Ломаченко

    На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів

    Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня.

    Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться:

    • чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт (32-1, 28 КО)
    • екс-чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (19-0, 18 КО)
    • чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес (43-3, 27 КО)
    • чемпіон WBC в легкій вазі Майкі Гарсія (37-0, 30 КО)

    На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів, більшість з них віддають перевагу поєдинку проти Гарсії або ж проти Девіса.

    Зазначимо, що Ломаченко вже проводив подібне голосування після перемоги над Джейсоном Сосой (20-4-3, 15 КО), тоді більшість уболівальників проголосували за варіант з боєм проти Гарсії.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко IBF
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