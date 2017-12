Ломаченко попросив фанатів вибрати йому наступного суперника і назвав претендентів

На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBC Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) попросив у фанатів допомоги у виборі наступного суперника. У своєму Twitter українець почав голосування, яке триватиме до 30 грудня.

Серед запропонованих Ломаченком суперників знаходяться:

На даний момент проголосувало вже більше 28 тисяч фанатів, більшість з них віддають перевагу поєдинку проти Гарсії або ж проти Девіса.

Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent.