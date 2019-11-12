Поліція Харкова відкрила провадження на фанатів «Динамо»



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Правоохоронці розберуться, що довело Тайсона до сліз ФК «Шахтар»

Нині провадження передано до прокуратури Харківської області

Слобідський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом непристойних гасел з боку вболівальників «Динамо» у матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги проти «Шахтаря». Про це повідомив сайт управління Національної поліції у Харківській області.

Справу поліція відкрила 11 листопада за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нині провадження передано до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності.

У повідомленні запевняється, що «поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та розшуку осіб, причетних до злочину. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області».

Нагадаємо, що у середині другого тайму зустрічі «Шахтар» — «Динамо» капітан «гірників» Тайсон гостро відреагував на вигуки з боку фан-сектору киян, показавши у бік трибуни середній палець та вибивши м’яч.

Після цього арбітр Микола Балакін зупинив матч на кілька хвилин задля заспокоєння ситуації. Повернувши команди на поле, Балакін одразу вилучив Тайсона за неспортивну поведінку.