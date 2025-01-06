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Поліція викрила ділка, який допомагав чоловікам виїжджати з країни у складі спортивної делегації

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Поліція викрила ділка, який допомагав чоловікам виїжджати з країни у складі спортивної делегації
Організатор схеми запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації

Харків'янину загрожує до 8 років позбавлення волі

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Харкова викрили 46-річного мешканця області, який допомагав чоловікам призовного віку легально виїжджати за кордон. 

За $5500 він запропонував чоловіку призовного віку оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, щоб у подальшому виїхати з країни у складі спортивної делегації. Організатор схеми запевняв, що має надійні звʼязки для впливу на посадових осіб ТЦК і спортивної організації.

Перш ніж братися за справу, він забажав отримати аванс нібито для передачі грошей посадовим особам. Щоправда, на зустріч зловмисник сам не пішов, а відправив посередника – колишнього міліціонера.

Оперативники ДВБ спільно із слідчими поліції викрили посередника під час одержання частини грошей – $4000. А невдовзі правоохоронці оголосили про підозру і самому 46-річному фігуранту за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тепер фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці ліквідовано схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Зазначається, що за $16 тис. командир взводу обіцяв «допомогти» отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов’язаним.

Поліція викрила ділка, який допомагав чоловікам виїжджати з країни у складі спортивної делегації фото 1

«Також слідчі встановили, що фігурант за $600 продавав їм частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали одразу після отримання ним коштів.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше у Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації. 

Також СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.

Як повідомлялося, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

Теги: Харків Харківщина карате мобілізація

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