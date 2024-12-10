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Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
Глава держави наголосив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії
фото з відкритих джерел

«Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки»

Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Про це написав президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

«У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – зазначив він.

Також голова держави додав, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.

«Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо», – наголосив Зеленський.

Він додав, що це правильній підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.

Також Зеленський написав, що Америка здатна досягати надзвичайних результатів. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру.

«Я сказав Президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир. Треба діяти зараз, щоб відновити належний міжнародний порядок», – завершив він.

Нагадаємо, Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США. Та попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Також, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. 

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Теги: росія ворог фронт Ентоні Блінкен Федір Веніславський радник Дмитро Литвин озброєння президент Україна Володимир Зеленський мобілізація військові путін війна США Адміністрація Президента соцмережі

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