Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
«Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними», – Нацполіція
У Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
«Вони зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зауважує Болвінов, ця група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Вони проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. Також за гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.
«Викрили цю схему, провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти. Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – зауважив Сергій Болвінов.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.
До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.
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