Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
У працівників РТЦК та ВЛК правоохоронці провели обшуки
фото: Сергій Болвінов/Facebook

«Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними», – Нацполіція

У Харківські області правоохоронці провели 39 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК. Вони фігурують у справі про фальсифікації документів для ухилення від мобілізації. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Вони зловживали владою, діяли разом протягом тривалого часу та встигли виключити з військового обліку людей, які не мали на це законних підстав. Службовці вносили завідомо неправдиві дані в документи – в результаті військовозобов'язаних визнавали непридатними або ж обмежено придатними», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зауважує Болвінов, ця група сприяла переправленню чоловіків через кордон. Вони проводили махінації із заробітною платою – її отримували люди, які не проходили службу. Також за гроші «вирішували питання» про мобілізацію транспорту, який мав би їхати на передову.

«Викрили цю схему, провели обшуки у всіх фігурантів, вилучили гроші та майно, військово-облікові та медичні документи. На вилучене майно накладено арешти. Наразі вивчаємо всю знайдену документацію, допитуємо фігурантів. Під особливою увагою – статки та активи осіб з ТЦК та ВЛК, розслідуємо походження кожної гривні», – зауважив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.

Читайте також:

Теги: Харків Харківщина ТЦК Національна поліція України поліція обшук кримінал корупція корупція в Україні ухилянти військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські розслідують обставини ДТП
У Одеській області на блокпосту п’яний водій збив нацгвардійця
17 грудня, 12:09
Постанова №560 передбачає, що заходи оповіщення проводять, зокрема, під час масових заходів
Як відбуваються рейди на концерти: Черкаський ТЦК дав роз'яснення
2 грудня, 11:50
Черногоренко: Якщо уряд підтримає цю ініціативу і буде ухвалене відповідне законодавство, ми зможемо розробити цю функцію доволі швидко
Онлайн-трекінг повісток. Міноборони розповіло про розробку нової функції
4 грудня, 04:30
50-річний керівник отримав поранення в груди. Співробітники швидкої допомоги намагалися довезти його в критичному стані до лікарні, але він згодом помер
У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США
4 грудня, 17:53
Правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання службовців «Укрзалізниці» та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії
На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії
11 грудня, 08:23
Працівники Волинського обласного ТЦК та СП та Луцького міського ТЦК та СП не дали можливості представнику Лубінця поспілкуватися з утримуваним чоловіком
Скандал із ТЦК на Волині: військкоми перешкоджали роботі представника омбудсмена
18 грудня, 22:29
Рада проголосувала за закон, який виокремлює платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства
Бронь від мобілізації сумлінним платникам податків. Влада не виконала обіцянку, прописану в законі?
18 грудня, 15:50
За словами Синєгубова, евакуація – це єдиний спосіб убезпечити себе та своїх близьких від загрози, яка виникає через обстріли
На Харківщині йде активна евакуація жителів із 44 населених пунктів
Вчора, 18:29
«Укрзалізниця» додала 52 вагони до поїздів по всій Україні
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
Вчора, 16:39

Кримінал

Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
Заробляли на ухилянтах: проведено 39 обшуків у працівників ТЦК та ВЛК на Харківщині
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
Суд обрав запобіжний захід для депутата Львівської облради, який ховав гроші в унітазі
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
СБУ затримала агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Житомирщині
СБУ затримала агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Житомирщині
НАБУ взялося за ексзаступника прокурора Одещини після розслідування щодо майна в Дубаї
НАБУ взялося за ексзаступника прокурора Одещини після розслідування щодо майна в Дубаї
У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію
У Дніпрі помічниця судді передавала кримінальним структурам закриту інформацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
32K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
24K
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
19K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
16K
Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua