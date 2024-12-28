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Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 28 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Нйгарячішою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та на Курщині.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував неподалік Вовчанська. За попередніми підрахунками українські захисники на даному напрямку знищили та поранили 72 окупанти.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки та Лозової. Чотири атаки противника відбито Силами оборони. Один бій триває.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. Наші воїни відбили атаки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень. Штурмові дії відбувались поблизу Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали десять атак противника поблизу Торецька та Щербинівки. Всі атаки зупинено.

На Покровському напрямку

Ворог 52 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. Отримали жорстку відсіч від наших захисників. За попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 382 окупанти, 196 з них – безповоротно. 

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового, де українські захисники відбили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 6

На Времівському напрямку

Наші війська зупинили 17 атак противника поблизу Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено два невдалі штурми позицій українських воїнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2024 року фото 8

На Курщині

Українські захисники відбили 22 наступальні дії загарбників. Російська авіація завдала 15 ударів, застосувавши 18 керованих авіаційних бомб по своїй території.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1039-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Покровськ Часів Яр Куп'янськ наступ ворог Запорізька область Харківщина Торецьк Херсонщина Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ Курахове

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