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Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
Служба безпеки та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації в Україні
фото: СБУ

За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи

СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів. Про це пише СБУ у Вінницькій області.

У Вінницькій області провели комплекс заходів та затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації, серед них – адвокат та посадовець ВЛК.

«На Вінниччині викрили адвокатку та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.

За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи, а вартість їхніх послуг становила від шести до десяти тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та різновиду «схеми».

За даним фактом затриманим повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
    службове підроблення.

Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою. 

Раніше Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії. 

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Теги: СБУ війна Вінниця Україна ухилянти

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