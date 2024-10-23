Від $6 тис. за фіктивну довідку: як на Вінниччині допомагали ухилянтам
За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи
СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів. Про це пише СБУ у Вінницькій області.
У Вінницькій області провели комплекс заходів та затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації, серед них – адвокат та посадовець ВЛК.
«На Вінниччині викрили адвокатку та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.
За гроші ділки допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи, а вартість їхніх послуг становила від шести до десяти тисяч доларів. Сума залежала від терміновості та різновиду «схеми».
За даним фактом затриманим повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
службове підроблення.
Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.
Раніше Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
До слова, в одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії.
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