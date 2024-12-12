Оформлювали довідки про інвалідність. На Прикарпатті викрито посадовців МСЕК

Організували схему ухилення від мобілізації лікарі обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону

Посадовці МСЕК можуть отримати позбавлення волі на строк до 10 років

На Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Про це повідомляє ДБР.

«Організували схему – батько та син – лікарі відповідно обласної лікарні Івано-Франківська та однієї з районних лікарень регіону. До схеми також були залучені медики та керівництво міської МСЕК», – йдеться у повідомленні.

Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

Зокрема у квітні цього року до лікаря за консультацією звернувся знайомий із проблеми серця. Медик скерував його на обстеження до свого батька в обласну лікарню. Лікар запропонував чоловіку швидко оформити групу інвалідності, навіть без необхідної госпіталізації. Медик запевнив, що за гроші зможе домовиться з посадовцями МСЕК щодо призначення йому III групи інвалідності.

Після ухвалення рішення МСЕК щодо інвалідності «клієнта» та отримання останньої частини грошей, працівники ДБР затримали лікарів. Їм обом повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

«Відбулися обшуки в медичних закладах та у помешканнях фігурантів. Вилучено медичні документи, мобільні телефони, два автомобілі та гроші у різних валютах – в еквіваленті понад $50 тис.», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Як відомо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.