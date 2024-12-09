У Харкові невідомі вдруге за дві доби підірвали вибухівку біля поліцейського відділку

Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, ніхто не постраждав

Біля поліцейського відділку в Холодногірському районі Харкова невідомі підірвали вибухівку, вибухом пошкоджено вікна будівлі. Без постраждалих. Про це повідомляє поліція Харківської області.

«Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Холодногірському районі Харкова. Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції», – ідеться у повідомленні.

Відомо, що інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі. Ніхто не постраждав.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Варто додати, що учора, 8 грудня, стався вибух у Слобідському районі Харкова біля відділення поліції. Внаслідок вибуху будівля зазнала пошкоджень, проте обійшлося без постраждалих. Попередньо було встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що у місті від російських ударів загинуло «не сотні і не тисяча» місцевих. Влада оприлюднить цю статистику після війни. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому». Зараз у місті, за словами Терехова, мешкає 1 млн 200 тис. осіб. До повномасштабного вторгнення Росії, в Харкові було, за офіційними даними, 1,6 млн мешканців.

До слова, в Україні представили нову українську машину механізованого розмінування МР.5100, яку розробили в Харкові. Зазначається, що машина призначена для знищення всіх типів мін шляхом їх руйнування або підриву у ґрунті на глибині до 30 см. Для цього робочий інструмент гусеничної машини з дистанційним керуванням може бути оснащений ланцюговим пристроєм із молотками, що обертається, або фрезою.