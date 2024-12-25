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Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 25 грудня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 248 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного, 12 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, залучив для ураження 440 дронів-камікадзе та здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 248 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Времівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Високої Яруги. За сьогоднішній день українські підрозділи знищили на даному напрямку 45 окупантів та ще 46 поранили, також знешкодили 11 БпЛА, три автомобілі та три одиниці спеціальних засобів окупанта.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, ще вісім тривають дотепер. 

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Загарбники 25 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог атакував наші позиції біля Часового Яру та в напрямку Ступочок. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, два боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 15 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного, на даний час точиться бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Противник 54 рази атакував у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Наші захисники відбили 47 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень. На цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупанта, з них 133 – безповоротно.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Петропавлівка, Шевченко та в районі Курахового. Двадцять чотири боєзіткнення завершено, ще десять – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 8

На Времівському напрямку

Противник 33 рази атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Українські воїни відбили 22 штурмові дії ворога, бої тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Війська загарбників двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року фото 10

На Курщині

Сили оборони відбили 28 атакувальних дій загарбників, бої продовжуються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1036-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб танки ворог Курахове війна росія Курщина ЗСУ Харківщина Куп'янськ Торецьк Покровськ Луганщина Донеччина Запорізька область

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 грудня 2024 року
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