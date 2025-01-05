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На Харківщині спалахнув психоневрологічний інтернат: шестеро постраждалих (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині спалахнув психоневрологічний інтернат: шестеро постраждалих (фото)
Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті в місті Південне Харківської області, 4 січня 2025 р.
фото: ДСНС

Один чоловік отримав 90% опіків тіла

Під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа сталася 4 січня о 21:44 у двоповерховому  корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне. Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання – 2 кв. м.

Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті в місті Південне Харківської області, 4 січня 2025 р.
Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті в місті Південне Харківської області, 4 січня 2025 р.
фото: ДСНС

«Під час пожежі постраждало шестеро людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще п'ятеро – отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина займання встановлюється.

Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті в місті Південне Харківської області, 4 січня 2025 р.
Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті в місті Південне Харківської області, 4 січня 2025 р.
фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 3 січня в Одесі, на вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі. 

Теги: пожежа ДСНС Харківщина

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