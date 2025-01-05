На Харківщині спалахнув психоневрологічний інтернат: шестеро постраждалих (фото)
Один чоловік отримав 90% опіків тіла
Під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежа сталася 4 січня о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в місті Південне. Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання – 2 кв. м.
«Під час пожежі постраждало шестеро людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще п'ятеро – отруїлися чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.
О 22:10 пожежу локалізували та згодом ліквідували. Причина займання встановлюється.
Нагадаємо, вночі 3 січня в Одесі, на вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі.
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