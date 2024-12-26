«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів

До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тис. пасажирів цієї категорії

АТ «Укрзалізниця» для забезпечення попиту пасажирів у свята додало 52 вагони до поїздів по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додаємо 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро», – йдеться у повідомленні.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

№ 81/82 Київ – Ужгород,

№ 95/96 Київ – Рахів,

№ 39/40 Запоріжжя – Солотвино,

№ 127/128 Запоріжжя – Львів,

№ 121/122 Миколаїв – Київ та інших.

За даними компанії, загалом це забезпечить близько 4 тис. додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, у зазначений період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тис. пасажирів цієї категорії.

Раніше повідомлялося, що в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

До слова, «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.