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«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
«Укрзалізниця» додала 52 вагони до поїздів по всій Україні
фото: «Укрзалізниця», Facebook

До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тис. пасажирів цієї категорії

АТ «Укрзалізниця» для забезпечення попиту пасажирів у свята додало 52 вагони до поїздів по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Щоб забезпечити попит пасажирів на поїздки у свята, додаємо 52 вагони до поїздів по всій країні, зокрема одразу 5 вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро», – йдеться у повідомленні.

Додаткові вагони також додано до складу поїздів:

  • № 81/82 Київ – Ужгород,
  • № 95/96 Київ – Рахів,
  • № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
  • № 127/128 Запоріжжя – Львів,
  • № 121/122 Миколаїв – Київ та інших.  

За даними компанії, загалом це забезпечить близько 4 тис. додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.

Крім того, у зазначений період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тис. пасажирів цієї категорії. 

Раніше повідомлялося, що в Україні побільшає потягів перед різдвяними та новорічними святами. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах. 

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята. З 18 грудня по 12 січня за маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий поїзд № 201/202. Він доповнить розклад руху поїзда № 1/2 з таким же сполученням, який наразі курсує через день.

До слова, «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

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Теги: Харків Запоріжжя свята Укрзалізниця Дніпро Львів Миколаїв залізниця Ужгород Різдвяні свята Facebook перевезення

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