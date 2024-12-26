На Харківщині йде активна евакуація жителів із 44 населених пунктів

За словами Синєгубова, евакуація – це єдиний спосіб убезпечити себе та своїх близьких від загрози, яка виникає через обстріли

Синєгубов нагадав, що 25 грудня був масований ракетний обстріл Харкова, спрямований на критичну інфраструктуру

У 44 населених пунктах Харківщини, які перебувають під постійною загрозою обстрілів та бойових дій, триває активна, а подекуди й примусова евакуація. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

«Слід зазначити, що у нас 44 населених пункти мають статус таких, з яких ведеться активна, в тому числі і примусова, евакуація цивільного населення. Це фактично всі населені пункти вздовж лінії кордону, а також ті, на території яких ведуться активні бойові дії або які знаходяться зовсім поруч. Там є пряма небезпека для життя та здоров'я наших цивільних людей. Звичайно, є населені пункти, де залишаються п'ять осіб, три особи навіть, а є населені пункти, такі як Куп'янськ, де з лівого берега ми намагаємося максимально вивезти людей. Там наразі залишається 134 особи. На правому березі ще 1,3 тис. осіб», – розповів Синєгубов.

Він зауважив, що на лівому березі послуги електропостачання, водопостачання, теплопостачання відновлювати неможливо. Ворог цілеспрямовано обстрілює ремонтні бригади.

«Тому, коли мова йде про безпеку людей, ми маємо проводити такі заходи, і евакуація – це єдиний спосіб убезпечити себе та своїх близьких від загрози, яка виникає через обстріли. Крім того, евакуація потрібна для отримання всіх необхідних послуг», – додав глава ОВА.

Синєгубов нагадав, що 25 грудня був масований ракетний обстріл Харкова, спрямований на критичну інфраструктуру.

«Було випущено 13 ракет: С-300, С-400, «Іскандер», Х-59. Цілями обстрілів стала критична інфраструктура: теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Наразі продовжуємо ліквідовувати наслідки в цілодобовому режимі. Чітко розуміємо масштаби руйнувань. На даний момент близько 95 тисяч абонентів у Харкові та 17 тисяч абонентів у Харківському районі залишаються без теплопостачання та гарячої води. Електропостачання було відновлено вчора», – розповів глава Харківської ОВА.

Він зазанчив, що прем’єр-міністром та профільними міністерствами прийнято рішення не вводити ліміти на електропостачання для Харкова, щоб люди мали змогу обігрівати свої оселі електроенергією.

Синєгубов заявив, що влада має чіткий план відновлення, але не став розголошувати його публічно, додавши, що це питання на особистому контролі президента, прем'єр-міністра та профільних міністерств.

Нагадаємо, у день Різдва, 25 грудня, російська армія завдала масованого обстрілу по енергетичній системі України. Ціль – залишити українців без тепла, води та світла. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. За словами чиновника, під ударом опинилися Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Кіровоградська, Полтавська, Івано-Франківська області.

Також стало відомо, що внаслідок російського удару по Новоосиновому на Харківщині вранці 25 грудня загинула жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).