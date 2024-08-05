Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда

«Команда» голубів досить швидко покинула гру, тож надалі поєдинок проходив вже без них

Сьогодні, 5 серпня, під час матчу Олімпіади між футбольними збірними Марокко та Іспанії сталася курйозна подія. В кінці першого тайму на полі з'явилася «команда» голубів.

Однак, ця третя команда досить швидко покинула гру, тож надалі поєдинок проходив вже без них.

Сама ж гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії, яка тепер у фінальному поєдинку буде вести боротьбу за золоті нагороди Олімпіади. Марокко ж гратиме у поєдинку за бронзові нагороди.

Нагадаємо, що Україна вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024 після групового етапу.

Україна виступила на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі команда грала під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.

Напередодні українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

Олімпіада-2024. Медальний залік