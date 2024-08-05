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Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда
Голуби теж хотіли долучитися до Олімпіади?

«Команда» голубів досить швидко покинула гру, тож надалі поєдинок проходив вже без них

Сьогодні, 5 серпня, під час матчу Олімпіади між футбольними збірними Марокко та Іспанії сталася курйозна подія. В кінці першого тайму на полі з'явилася «команда» голубів.

Однак, ця третя команда досить швидко покинула гру, тож надалі поєдинок проходив вже без них.

Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда фото 1

Сама ж гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Іспанії, яка тепер у фінальному поєдинку буде вести боротьбу за золоті нагороди Олімпіади. Марокко ж гратиме у поєдинку за бронзові нагороди.

Нагадаємо, що Україна вилетіла з футбольного турніру на Олімпіаді-2024 після групового етапу.

Україна виступила на футбольному турнірі Олімпійських ігор вперше в історії. У Парижі команда грала під керівництвом Руслана Ротаня, який минулого року вивів молодіжну збірну U23 до півфіналу чемпіонату Європи, завдяки чому вона отримала путівку на Ігри-2024.

Напередодні українські та іноземні клуби відмовилися відпустити більшість лідерів тієї команди на олімпійський турнір, тому збірна поїхала до Франції в суттєво ослабленому складі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада птахи олімпійські ігри

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