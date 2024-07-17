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«Челсі» розпочав розслідування щодо Фернандеса, який співав расистську пісню про збірну Франції

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Челсі» розпочав розслідування щодо Фернандеса, який співав расистську пісню про збірну Франції
У Енцо Фернандеса виникли проблеми через расистську пісню

У пісні висміювався той факт, що деякі французькі футболісти мають африканське походження

«Челсі» опублікував заяву щодо расистської пісні півзахисника клубу Енцо Фернандеса, яку він співав разом з партнерами по збірній Аргентини про збірну Франції під час святкування перемоги на Кубку Америки.

«Футбольний клуб «Челсі» вважає всі форми дискримінаційної поведінки неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є інклюзивним клубом, який підтримує різноманітність, в якій представники всіх культур, спільнот та ідентичностей почуваються бажаними гостями. Ми визнаємо і цінуємо факт публічних вибачень нашого гравця і використовуватимемо це як можливість отримати урок. Клуб ініціював внутрішню дисциплінарну процедуру», – йдеться у заяві «Челсі».

Нагадаємо, гравці збірної Аргентини після перемоги в Кубку Америки-2024 заспівали образливу пісню про футболістів збірної Франції. Зокрема, в пісні висміювався той факт, що деякі французькі футболісти мають африканське походження.

Відео пісні у прямому ефірі в одній з соцмереж опублікував саме Енцо Фернандес. Він швидко перервав трансляцію, але глядачі ефіру все ж зберегли відео виконання расистської пісні.

Теги: расизм ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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