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Довбик офіційно став гравцем «Роми»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Довбик офіційно став гравцем «Роми»
Довбик виступатиме під номером 11

Довбик буде першим українцем, який гратиме за «Рому»

Форвард збірної України з футболу Артем Довбик офіційно перейшов з іспанської «Жирони» в італійську «Рому».

Футболіст виступатиме під номером 11. Італійські ЗМІ зазначають, що контракт Довбика з «Ромою» підписано на 5 років.

Також зазначається, що «Жирона» отримає за Довбика 30,5 мільйона євро фіксованою платою, ще 5,5 мільйона євро передбачені у вигляді бонусів.

Також іспанці отримають 10% від перепродажу нападника.

Артем Довбик став першим українцем, який гратиме за «Рому».

Нагадаємо, український голеадор провів у сезоні за «Жирону» 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і зробив десять результативних передач.

За підсумками чемпіонату іспанської Ла Ліги Артем отримав нагороду «Пічічі», яка щорічно вручається найкращому бомбардиру першості.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Артем Довбик

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