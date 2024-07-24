«Що Україна зробила щодо агресії НАТО?». Гендиректор «Партизана» здивував скандальною заявою

«Партизан» у липні 2024 року зіграв 3 товариські матчі з російськими командами. Ігри проходили у Москві

Генеральний директор «Партизана» Мілош Вазура прокоментував слова головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського про скасування офіційних заходів напередодні матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

«Чим завдячувати такій неспортивній поведінці? Наша країна не відмовилася від визнання територіальної цілісності цієї країни. Ми маємо поставити питання: «Що Україна зробила щодо агресії НАТО проти нашої країни, що ми маємо робити і як на це відповідати?»

Чому хтось ставить себе на п’єдестал морального судді та судить з нього про сербські справи та поведінку, а також без жодних аргументів повчає нас? Чи вони колись засуджували ту агресію, чи дистанціювались від скоєних проти нас злочинів?

Чому це поширюється на спортивні майданчики? Цьому не місце у спортивних змаганнях. Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир», – заявив Вазура.

«Партизан» у липні 2024 року зіграв 3 товариські матчі з російськими командами. Ігри проходили у Москві.

Нагадаємо, «Динамо» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів обіграло «Партизан» з рахунком 6:2.