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В анексованому Криму російському чемпіону Європи з боксу вибили око у вуличній бійці

Христина Жиренко
glavcom.ua
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В анексованому Криму російському чемпіону Європи з боксу вибили око у вуличній бійці
23-річний Двалі є чемпіоном Європи 2024 року та бронзовим призером світової першості 2023 року

Двалі намагаються зберегти око, але бачити ним, у кращому разі, він зможе лише тіні та силуети

Чемпіон Європи та Росії з боксу Дмитро Двалі може втратити око через участь у вуличній бійці.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, спортсмен приїхав до анексованої Феодосії (Крим) на майстер-клас для юних боксерів. Вранці 28 липня після пробіжки набережною він нібито побачив, як близько 15 чоловіків били хлопчика. Двалі начебто заступився за юнака, почалася бійка, в якій йому вибили око.

Двалі екстрено госпіталізовано, медики діагностували у нього перелом орбітальної кістки. Боксерові намагаються зберегти око як орган, але бачити ним, у кращому разі, він зможе лише тіні та силуети. Ймовірним є і варіант, за якого Двалі чекає на заміну пошкодженого ока на протез.

23-річний Двалі є чемпіоном Європи 2024 року та бронзовим призером світової першості 2023 року.

Нагадаємо, росіянка Бладцева, яка підтримувала війну, провалила фінал Олімпіади.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: бокс росія Крим

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