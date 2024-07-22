Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією
Юнацька збірна України
фото: Дана Балашова/Українська асоціація футболу

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині матчу

Юніорська збірна України з футболу вийшла у півфінал юніорського Євро-2024. У вирішальному поєдинку українці обіграли італійців, які лідирували у групі, із рахунком 3:2.

За підсумками двох стартових матчів, Україна йшла на другому місці у групі з двома очками. Для того, щоб гарантовано вийти у плейоф, українцям потрібно було здобути перемогу над італійцями, адже у разі нічийного результату «синьо-жовтим» потрібно було, щоб з таким самим рахунком закінчився і паралельний поєдинок Норвегія–Північна Ірландія.

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині матчу – Геннадій Синчук перекинув голкіпера італійців Федеріко Магро. Утім, до кінця тайму Італія зрівняла рахунок.

На старті другого тайму італійці вийшли вперед. Однак через дві хвилини Україна зрівняла рахунок. Тарас Михавко знайшов передачею Матвія Пономаренка, який скинув на Данила Кревсуна, що завдав гольового удару – 2:2.

А вже на 72-й хвилині пенальті заробив півзахисник Андрій Маткевич. Через фол покарання отримав і захисник Крістіан Корраді – другу жовту картку та вилучення. Реалізувати 11-метровий удар вдалося Пономаренку: форвард пробив у правий нижній кут та зробив рахунок 3:2.

Нагадаємо, що поліція Німеччини запобігла терористичному акту за кілька годин до початку фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Теги: спорт чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Барнабаш Варга отримав серйозну травму, зіткнувшись з голкіпером шотландців Ангусом Ганномі
Євро-2024: форвард угорської збірної переніс операцію після травми голови
24 червня, 23:00
За словами речника збірної України, жодних підстав звільняти Сергія Реброва немає
Речник збірної України пояснив, чи буде Ребров тренером команди після поразки на Євро
27 червня, 22:15
Віолі Амерд сподобалася гра швейцарців проти італійців
Президентка Швейцарії назвала фантастичною перемогу своєї збірної над Італією на Євро-2024
30 червня, 10:29
У понеділок УЄФА опублікував низку дисциплінарних рішень
УЄФА оштрафувала Німецький футбольний союз: причина
2 липня, 14:10
У серії післяматчевих пенальті французи виявилися сильнішими
Франція здолала Португалію у серії пенальті та вийшла у півфінал Євро-2024
6 липня, 01:15
Еліна Світоліна одягнула чорну пов'язку у зв'язку з трагедією під час ранкової атаки РФ по дитячій лікарні «Охматдит»
Світоліна перемогла китаянку та вийшла у чвертьфінал Вімблдону-2024
8 липня, 17:34
Лунін хоче продовжити виступати на найвищому рівні в Європі
Голкіпер збірної України з футболу відмовився грати в Саудівській Аравії, – ЗМІ
15 липня, 18:26
На збірну Аргентини чекає суворе покарання?
Аргентинські гравці у прямому ефірі заспівали расистську пісню про збірну Франції (відео)
16 липня, 13:28
У Лондоні 1908 року за часів правління царя Миколи II на Олімпіаді виступили лише 6 спортсменів Російської імперії
Менше було лише за царя. МОК оголосив остаточний список росіян, які поїдуть на Олімпіаду
18 липня, 12:28

Новини

Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією
Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією
Українська кіберспортивна команда NaVi перемогла на Esports World Cup 2024
Українська кіберспортивна команда NaVi перемогла на Esports World Cup 2024
Поліція попередила теракт за кілька годин до фіналу Євро-2024, – ЗМІ
Поліція попередила теракт за кілька годин до фіналу Євро-2024, – ЗМІ
Підозрюють у шпигунстві. Франція відмовилася акредитувати російських пропагандистів на Олімпіаду
Підозрюють у шпигунстві. Франція відмовилася акредитувати російських пропагандистів на Олімпіаду
На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії
На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії
Чемпіон Європи з паверліфтингу загинув у боях за Україну
Чемпіон Європи з паверліфтингу загинув у боях за Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
140K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
47K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
12K
Що далі, то мирних планів буде більше
6832
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua