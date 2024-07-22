Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині матчу

Юніорська збірна України з футболу вийшла у півфінал юніорського Євро-2024. У вирішальному поєдинку українці обіграли італійців, які лідирували у групі, із рахунком 3:2.

За підсумками двох стартових матчів, Україна йшла на другому місці у групі з двома очками. Для того, щоб гарантовано вийти у плейоф, українцям потрібно було здобути перемогу над італійцями, адже у разі нічийного результату «синьо-жовтим» потрібно було, щоб з таким самим рахунком закінчився і паралельний поєдинок Норвегія–Північна Ірландія.

Українці відкрили рахунок на восьмій хвилині матчу – Геннадій Синчук перекинув голкіпера італійців Федеріко Магро. Утім, до кінця тайму Італія зрівняла рахунок.

На старті другого тайму італійці вийшли вперед. Однак через дві хвилини Україна зрівняла рахунок. Тарас Михавко знайшов передачею Матвія Пономаренка, який скинув на Данила Кревсуна, що завдав гольового удару – 2:2.

А вже на 72-й хвилині пенальті заробив півзахисник Андрій Маткевич. Через фол покарання отримав і захисник Крістіан Корраді – другу жовту картку та вилучення. Реалізувати 11-метровий удар вдалося Пономаренку: форвард пробив у правий нижній кут та зробив рахунок 3:2.

Нагадаємо, що поліція Німеччини запобігла терористичному акту за кілька годин до початку фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року.