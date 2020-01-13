Помер перший пілот Формули-1 з Данії



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Том Белсо Motosport.com

Колишньому гонщику Тому Белсо було 77 років

Перший пілот Формули-1 з Данії Том Белсо помер у віці 77 років. У середині 70-х років минулого століття він виступав у елітних автоперегонах за команду «Вільямс», інформує Autosport.

Перша спроба Белсо виступити в Формулі-1 1973 року виявилася провальною. Він взяв участь у тренувальних заїздах на Гран-прі Швеції. Однак до участі в гонці справа не дійшла, оскільки спонсори данця вчасно не перечислили кошти для цього.

Уже наступного року Белсо взяв участь у чотирьох гонках, однак жодного разу не дістався очкової зони, яка того часу сягала перших шести позицій.

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Після завершення спортивної кар’єри Белсо пішов у бізнес, де заробив капітал продажем сухих сніданків. Останні роки данець боровся з важкою недугою.