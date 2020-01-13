  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер перший пілот Формули-1 з Данії

    • Розсилка
    Том Белсо - Помер перший пілот Формули-1 з Данії
    Том Белсо
    Motosport.com

    Колишньому гонщику Тому Белсо було 77 років

    Перший пілот Формули-1 з Данії Том Белсо помер у віці 77 років. У середині 70-х років минулого століття він виступав у елітних автоперегонах за команду «Вільямс», інформує Autosport.

    Перша спроба Белсо виступити в Формулі-1 1973 року виявилася провальною. Він взяв участь у тренувальних заїздах на Гран-прі Швеції. Однак до участі в гонці справа не дійшла, оскільки спонсори данця вчасно не перечислили кошти для цього.

    Уже наступного року Белсо взяв участь у чотирьох гонках, однак жодного разу не дістався очкової зони, яка того часу сягала перших шести позицій.

     Читайте також: Помер президент Асоціації спортивних журналістів України

    Після завершення спортивної кар’єри Белсо пішов у бізнес, де заробив капітал продажем сухих сніданків. Останні роки данець боровся з важкою недугою.

    смерть Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ