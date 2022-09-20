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Збірна України з футзалу виграла Кубок трьох націй

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Збірна України з футзалу виграла Кубок трьох націй
фото: Асоціація футзалу України

Українці обіграли Румунію у другому поєдинку турніру

Збірна України з футзалу стала переможцем товариського турніру Кубка трьох націй, що проходить у молдавському місті Чореску. Про це повідомила Асоціація футзалу України.

У другому поєдинку турніру підопічні Олександра Косенка обіграли збірну Румунії. Суперники обмінялися голами до перерви. У другій половині українці знову вийшли вперед, а наприкінці матчу гравець румунської команди зрізав м’яч у власні ворота та встановив остаточний рахунок – 3:1.

Раніше Україна обіграла Молдову у першому матчі Кубка трьох націй (7:4). Підопічні Косенка достроково виграли турнір. У заключному матчі 20 вересня збірна Молдови зіграє із Румунією за друге місце.

Синьо-жовті продовжують підготовку до основного раунду відбору на чемпіонат світу-2024. Суперниками команди Косенка стануть Нідерланди та Косово.

Теги: Косово Нідерланди Україна українці спорт футзал

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