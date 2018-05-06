Понад 400 волонтерів будуть працювати на фінальному матчі Ліги чемпіонів у Києві

56% уже брали участь у волонтерських програмах спортивних подій

Понад 400 волонтерів відвідали першу офіційну зустріч волонтерської родини, яка вже за п’ять днів розпочне свою роботу на локаціях, присвячених проведенню фіналів Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Федерація футболу України. Менеджер волонтерської програми від УЄФА Олів’є Шовен був вражений бажанням волонтерів якнайшвидше розпочати



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Фото: ФФУ

56% уже брали участь у волонтерських програмах спортивних подій

Понад 400 волонтерів відвідали першу офіційну зустріч волонтерської родини, яка вже за п’ять днів розпочне свою роботу на локаціях, присвячених проведенню фіналів Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Федерація футболу України.

Менеджер волонтерської програми від УЄФА Олів’є Шовен був вражений бажанням волонтерів якнайшвидше розпочати свою роботу відповідно до вибраних зон.

«УЄФА дуже вдячний вашій ініціативі. Це перший офіційний для вас день в якості волонтерів. Дякую, що долучилися до волонтерської програми, і переконаний, що разом нам вдасться залишити Київ у серцях усіх відвідувачів», — сказав він.

Керівник волонтерської програми Оксана Лесик розповіла про те, що провести фінали Ліги чемпіонів у Києві допомагатимуть 507 волонтерів із 27-ми країн світу. Майже половина з них — молоді люди у віці від 18-ти до 24-х років. 56% уже брали участь у волонтерських програмах спортивних подій, тож мають відповідний досвід проведення змагань на найвищому рівні.