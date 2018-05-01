Представники ФІФА й УЄФА не підтримали ідею розширення клубного чемпіонату світу

Глава ФІФА Джанні Інфантіно не отримав достатньої підтримки

Пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно про розширення кількості команд-учасниць клубного чемпіонату світу обговорили на засіданні у штаб-квартирі організації. Про це повідомляє championat.com з посиланням на L'Equipe. Ідея Інфантіно включає у себе два основних моменти: збільшення кількості учасників (із семи до 24-х) і проведення турніру раз



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Джанні Інфантіно. Фото Reuters

Глава ФІФА Джанні Інфантіно не отримав достатньої підтримки

Пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно про розширення кількості команд-учасниць клубного чемпіонату світу обговорили на засіданні у штаб-квартирі організації.

Про це повідомляє championat.com з посиланням на L'Equipe.

Ідея Інфантіно включає у себе два основних моменти: збільшення кількості учасників (із семи до 24-х) і проведення турніру раз на чотири роки.

Як повідомляє французьке видання, ідея Інфантіно не була одноголосно прийнята членами ради, а також представниками УЄФА.

Раніше глава ФІФА і взагалі пропонував збільшити кількість учасників клубного чемпіонату світу до 32-х команд.

У своєму нинішньому форматі клубний чемпіонат проводиться з 2005 року.

У 2017 році у турнірі в ОАЕ взяли участь сім команд із шести конфедерацій. Перемогу здобув мадридський «Реал», який обіграв у фіналі бразильський «Греміо» (1:0).

Раніше вже була інформація, що чемпіонат світу серед клубів з 2021 року замінить Кубок конфедерацій.

Окрім того, ФІФА попросили розширити Чемпіонат світу серед збірних до 48 команд.