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    Представники ФІФА й УЄФА не підтримали ідею розширення клубного чемпіонату світу

    Глава ФІФА Джанні Інфантіно не отримав достатньої підтримки
    Пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно про розширення кількості команд-учасниць клубного чемпіонату світу обговорили на засіданні у штаб-квартирі організації. Про це повідомляє championat.com з посиланням на L'Equipe. Ідея Інфантіно включає у себе два основних моменти: збільшення кількості учасників (із семи до 24-х) і проведення турніру раз
    • Вчора, 16:32
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    Джанні Інфантіно. Фото Reuters
    Джанні Інфантіно. Фото Reuters

    Глава ФІФА Джанні Інфантіно не отримав достатньої підтримки

    Пропозицію президента ФІФА Джанні Інфантіно про розширення кількості команд-учасниць клубного чемпіонату світу обговорили на засіданні у штаб-квартирі організації.

    Про це повідомляє championat.com з посиланням на L'Equipe.

    Ідея Інфантіно включає у себе два основних моменти: збільшення кількості учасників (із семи до 24-х) і проведення турніру раз на чотири роки.

    Як повідомляє французьке видання, ідея Інфантіно не була одноголосно прийнята членами ради, а також представниками УЄФА.

    Раніше глава ФІФА і взагалі пропонував збільшити кількість учасників клубного чемпіонату світу до 32-х команд.

    У своєму нинішньому форматі клубний чемпіонат проводиться з 2005 року.

    У 2017 році у турнірі в ОАЕ взяли участь сім команд із шести конфедерацій. Перемогу здобув мадридський «Реал», який обіграв у фіналі бразильський «Греміо» (1:0).

    Раніше вже була інформація, що чемпіонат світу серед клубів з 2021 року замінить Кубок конфедерацій.

    Окрім того, ФІФА попросили розширити Чемпіонат світу серед збірних до 48 команд.

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