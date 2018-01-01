Прем'єр-ліга. Анонс матчів 20 туру, 18 лютого

У неділю, 18 лютого, відбудеться 3 матчі чемпіонату України з футболу

«Зірка» - «Маріуполь» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Зірка. Травмовані: Драченко («Зірка»). Дискваліфіковані: Тищенко («Маріуполь»). Під час зимової паузи «Зірка» була найбільш загадковою командою Прем'єр-ліги. Так що не дивно, що і безпосередньо перед самим відновленням сезону щодо



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Українська Прем'єр-ліга

У неділю, 18 лютого, відбудеться 3 матчі чемпіонату України з футболу

«Зірка» - «Маріуполь»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Зірка.

Травмовані: Драченко («Зірка»).

Дискваліфіковані: Тищенко («Маріуполь»).

Під час зимової паузи «Зірка» була найбільш загадковою командою Прем'єр-ліги. Так що не дивно, що і безпосередньо перед самим відновленням сезону щодо команди Романа Монарева багато питань і незрозумілих моментів. З достовірного можна сказати тільки одне: капітан Максим Драченко пропустить матч через травму.

Не грали в останніх спарингах багато гравців, які визначали обличчя команди восени (Паст, Ковальов, Рассадкін, Полегенько), з числа тих, хто ще начебто не пішов.

У «Маріуполя» дискваліфікований Ігор Тищенко, однак інших серйозних проблем начебто немає. Олександр Бабич може презентувати оновлений склад і, ймовірно, якусь нову гру.

«Зірка»: Лепка - Збунь, Маткобожик, Братков, Цюпа - Гедж, Загальский - Білоног, Кондарков, Чичиков – Прядун.

«Маріуполь»: Худжамов - Кирюханцев, Яворський, Дава Демірі - Дедечко, Мишнєв - Чурко, Тотовицький, Болбат – Борячук.

«Карпати» - «Зоря»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Україна.

Травмовані: Гуцуляк (під питанням), Голодюк - Прийма (під питанням), Опанасенко.

Дискваліфіковані: Карраскаль («Карпати»).

«Карпати» не зможуть використовувати атакуючого хавбека Хорхе Карраскаля, який пропускає матч через дискваліфікацію.

У деяких гравців були проблеми зі здоров'ям, у тому числі в останньому матчі зборів отримав пошкодження основний лівий захисник Олексій Гуцуляк. Втім, тренер команди Олег Бойчишин обіцяв практично найсильніший склад, в тому числі анонсував можливість появи деяких новачків.

У «Зорі» точно не зіграє Євген Опанасенко. Під питанням участь в матчі і Василя Прийми, який також пропустив більшу частину зборів, тому може бути просто не готовий фізично.

«Карпати»: Підківка - Федецький, Нестеров, Лобай, Гуцуляк - Клец, Чачуа, Ді Франко - Мякушко, Швед – Акулінін.

«Зоря»: Лунін - Тимчик, Сваток, Ель-Буаззаті, Чеберко - Харатін, Андрієвський - Караваєв, Юрі, Луньов – Громов.

«Динамо» - «Олімпік»

Початок матчу: 17:00. Стадіон: Олімпійський.

Травмовані: Пиварич, Мбокані (обидва - під питанням), Сидорчук, Бущан - Доронін, Брикнер, Немчанінов (всі - під питанням), Сондей.

Дискваліфіковані: Бесєдін, Буяльський, Хачеріді (всі – «Динамо»).

Головному тренеру «Динамо» Олександру Хацкевичу сьогодні вправі нарікати на кадрові проблеми, адже крім кількох людей в лазареті відразу три гравці опинилися на лаві штрафників через дискваліфікацію. Втрати Віталія Буяльського та Євгена Хачеріді для киян дійсно істотні.

«Олімпіку» сьогодні точно не зможе допомогти Іван Сондей, який отримав невелике ушкодження. Напевно, не помічники Роману Санжар також Володимир Доронін, Іван Брикнер і Дмитро Немчанінов, які з різних причин повноцінно не пройшли з командою збори, нехай вже і тренувалися в загальній групі.

У число втрат «Олімпіка» також можна було віднести Зураба Очігава, адже традиційно «Динамо» не дозволяє грати орендованим, але захисника поки немає в заявці команди на чемпіонат. Мабуть, продовження оренди ще не оформлено документально.

«Динамо»: Бойко- Кенджера, Шабанов, Кадар, Морозюк - Гонсалес, Шепелєв, Ротань, Вербич - Гармаш – Мораес.

«Олімпік»: Махарадзе - Е.Пасіч, Еммерсон, Парцванія, Кулінич - Вакуленко, Хомутов - Щедрий, Леонідас, Г.Пасіч – Біленький.

Джерело: sportarena.com