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    Прем’єр-ліга. «Динамо» мінімально здолало «Олімпік»

    За «Динамо» дебютували Руслан Ротань і Беньямін Вербич
    «Динамо» здолало «Олімпік» в 20 турі української Прем'єр-ліги. Команди спокійно розпочали матч і не радували вболівальників великою кількістю моментів. «Динамо» володіло територіальною перевагою, а в середині першого тайму зі штрафного відкрило рахунок. Удар Морозюка суперники заблокували, а от з добиванням
    • Сьогодні, 19:03
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    &laquo;Динамо&raquo; &ndash; &laquo;Олімпік&raquo;. Фото: ФК Динамо
    «Динамо» – «Олімпік». Фото: ФК Динамо

    За «Динамо» дебютували Руслан Ротань і Беньямін Вербич

    «Динамо» здолало «Олімпік» в 20 турі української Прем'єр-ліги.

    Команди спокійно розпочали матч і не радували вболівальників великою кількістю моментів. «Динамо» володіло територіальною перевагою, а в середині першого тайму зі штрафного відкрило рахунок. Удар Морозюка суперники заблокували, а от з добиванням Циганкова не впоралися.

    Після голу ситуація майже не змінилася – господарі продовжували вести гру, однак просувалися вперед без особливого ентузіазму. В останній третині матчу «Олімпік» декілька разів небезпечно прорвався у володіння Бойка, але відігратися гості все ж не зуміли. До фінального свистка рахунок не змінився – мінімальна перемога «Динамо».

    Завдяки цьому успіху «Динамо» набрало 42 очки та скоротило відставання від «Шахтаря» до 3 пунктів. «Олімпік» зазнав четвертої поразки поспіль і вилетів за підсумками цього туру в нижню частину турнірної таблиці – 25 балів і 7 місце.

    Зазначимо, що в цьому матчі на офіційному рівні дебютували за «Динамо» Руслан Ротань і Беньямін Вербич. Хавбек збірної України відіграв у складі киян увесь матч, а словенець у другому таймі замінив Гонсалеса.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    20-ий тур

    «Динамо» – «Олімпік» – 1:0

    Гол: Циганков(24)

    Джерело: Футбол 24

    чемпіонат України Руслан Ротань ФК «Динамо» Прем'єр Ліга ФК Олімпік
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