Прем’єр-ліга. «Динамо» мінімально здолало «Олімпік»
- Сьогодні, 19:03
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Розсилка
За «Динамо» дебютували Руслан Ротань і Беньямін Вербич
«Динамо» здолало «Олімпік» в 20 турі української Прем'єр-ліги.
Команди спокійно розпочали матч і не радували вболівальників великою кількістю моментів. «Динамо» володіло територіальною перевагою, а в середині першого тайму зі штрафного відкрило рахунок. Удар Морозюка суперники заблокували, а от з добиванням Циганкова не впоралися.
Після голу ситуація майже не змінилася – господарі продовжували вести гру, однак просувалися вперед без особливого ентузіазму. В останній третині матчу «Олімпік» декілька разів небезпечно прорвався у володіння Бойка, але відігратися гості все ж не зуміли. До фінального свистка рахунок не змінився – мінімальна перемога «Динамо».
Завдяки цьому успіху «Динамо» набрало 42 очки та скоротило відставання від «Шахтаря» до 3 пунктів. «Олімпік» зазнав четвертої поразки поспіль і вилетів за підсумками цього туру в нижню частину турнірної таблиці – 25 балів і 7 місце.
Зазначимо, що в цьому матчі на офіційному рівні дебютували за «Динамо» Руслан Ротань і Беньямін Вербич. Хавбек збірної України відіграв у складі киян увесь матч, а словенець у другому таймі замінив Гонсалеса.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
20-ий тур
«Динамо» – «Олімпік» – 1:0
Гол: Циганков(24)
Джерело: Футбол 24