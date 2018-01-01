Прем’єр-ліга. «Динамо» мінімально здолало «Олімпік»

За «Динамо» дебютували Руслан Ротань і Беньямін Вербич

«Динамо» здолало «Олімпік» в 20 турі української Прем'єр-ліги. Команди спокійно розпочали матч і не радували вболівальників великою кількістю моментів. «Динамо» володіло територіальною перевагою, а в середині першого тайму зі штрафного відкрило рахунок. Удар Морозюка суперники заблокували, а от з добиванням



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«Динамо» – «Олімпік». Фото: ФК Динамо

За «Динамо» дебютували Руслан Ротань і Беньямін Вербич

«Динамо» здолало «Олімпік» в 20 турі української Прем'єр-ліги.

Команди спокійно розпочали матч і не радували вболівальників великою кількістю моментів. «Динамо» володіло територіальною перевагою, а в середині першого тайму зі штрафного відкрило рахунок. Удар Морозюка суперники заблокували, а от з добиванням Циганкова не впоралися.

Після голу ситуація майже не змінилася – господарі продовжували вести гру, однак просувалися вперед без особливого ентузіазму. В останній третині матчу «Олімпік» декілька разів небезпечно прорвався у володіння Бойка, але відігратися гості все ж не зуміли. До фінального свистка рахунок не змінився – мінімальна перемога «Динамо».

Завдяки цьому успіху «Динамо» набрало 42 очки та скоротило відставання від «Шахтаря» до 3 пунктів. «Олімпік» зазнав четвертої поразки поспіль і вилетів за підсумками цього туру в нижню частину турнірної таблиці – 25 балів і 7 місце.

Зазначимо, що в цьому матчі на офіційному рівні дебютували за «Динамо» Руслан Ротань і Беньямін Вербич. Хавбек збірної України відіграв у складі киян увесь матч, а словенець у другому таймі замінив Гонсалеса.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

20-ий тур

«Динамо» – «Олімпік» – 1:0

Гол: Циганков(24)

Джерело: Футбол 24