Прем'єр-ліга. «Динамо» - «Олександрія». Чия серія продовжиться? Прев'ю матчу



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Олександрійці не пропускають у чемпіонаті упродовж рекордних для клубу 450-ти хвилин

«Динамо» – ФК «Олександрія»

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро), провів 72 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 17 матчів: +13=3-1 м'ячі 47-8. На полі «Динамо» – вісім матчів: +7=1-0 м'ячі 28-2.

В УПЛ зіграно 14 матчів: +12=2-0 м'ячі 43-4. На полі «Динамо» – сім матчів: +7=0-0 м'ячі 28-1.

Останній матч на полі «Динамо». 10.09.2017. «Динамо» – «Олександрія» – 3:0. Голи: 1:0 - Є. Хачеріді (52), 2:0 - Д. Мбокані (65), 3:0 - В. Циганков (67).

Цікаві факти та можливі події

400-й домашній матч «Динамо» у чемпіонатах.

«Олександрія» найбільшої поразки в УПЛ зазнала саме від «Динамо» - 0:6 (07.05.2017)

«Динамо» в УПЛ забиває голи в 16-ти матчах поспіль, в тому числі на своєму полі - в 11-ти.

«Олександрія» з 24 лютого не програє у чемпіонатах впродовж рекордних для клубу 16-ти ігор: +11=5.

Підопічні Володимира Шарана утримують також інші чотири клубні рекордні серії: загальну переможну з дев'яти матчів, переможну гостьову з п'яти ігор, безпрограшну виїзну з восьми ігор (+5=3) та гольову гостьову з п'яти ігор.

Олександрійці не пропускають у чемпіонатах упродовж рекордних для клубу 450-ти хвилин.

«Динамо» за суддівства Віталія Романова провело 12 ігор УПЛ і жодного разу не програло: +10=2.

«Олександрія» за Романова відіграла сім матчів у чемпіонатах, причому не програє вже п'ять матчів поспіль: +3=2.

Джерело: сайт УПЛ