Прем'єр-ліга. «Олександрія» спробує вдома обіграти «Шахтар» і вийти на перше місце. Прев'ю матчу



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Гравці «Шахтаря» можуть забити 1700-й гол в УПЛ

ФК «Олександрія» – «Шахтар». 14:00

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачеве) провів 82 матчі в українській Прем’єр-лізі.

Історія зустрічей

Всього зіграно 19 матчів: +1=2-16 м’ячі 14-39. На полі «Олександрії» – 10 матчів: +0=2-8 м’ячі 10-20. В УПЛ зіграно 14 матчів: +1=1-12 м’ячі 11-29. На полі «Олександрії» – 7 матчів: +0=1-6 м’ячі 8-14

Останній матч на полі «Олександрії»: 12.08.2017. 5-й тур чемпіонату України-2017/18. «Олександрія» – «Шахтар» – 1:2. Голи: 1:0 – Є. Банада (38), 1:1 – Фред (41), 1:2 – Ф. Феррейра (60).

«Шахтар» забиває голи у всіх матчах з «Олександрією».

Цікаві факти та можливі події

Гравці «Шахтаря» можуть забити 1700-й гол в УПЛ.

«Гірники» з 5 листопада 2017 року обходяться без нічиїх у чемпіонатах 25 ігор: 20 перемог та п’ять поразок.

Домашній гольовий «серіал» «Олександрії» триває у чемпіонатах сім ігор – 10 м’ячів.

«Олександрія» може 60-й раз у чемпіонатах зіграти внічию, в т.ч. 40-й раз за Володимира Шарана.

65-й гол в УПЛ може забити Жуніор Мораес із «Шахтаря».

«Шахтар» за Паулу Фонсеки може здобути 30-ту гостьову перемогу в УПЛ або у всіх турнірах 10-й раз зіграти внічию.

Володимир Шаран біля керма різних клубів може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

«Шахтар» за арбітра Ярослава Козика у 12-ти матчах УПЛ ще жодного разу не програвав: +11=1.

«Олександрія» за Ярослава Козика у чемпіонатах не грає внічию чотири матчі поспіль: три перемоги та поразка.

За матеріалами сайту УПЛ