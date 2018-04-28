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    Прем'єр-ліга. «Олександрія» вирвала перемогу у «Карпат», «Зірка» здолала «Олімпік»

    Відбулися 2 матчі в рамках 29 туру чемпіонату України з футболу
    У 29 турі УПЛ львівські «Карпати» поступилися «Олександрії» з рахунком 1:2. А в паралельному матчі «Зірка» здолала «Олімпік» завдяки голам Петрова та Чічікова (2:0). «Олександрія» продовжила свою безпрограшну серію до 9 турів і перервала 4-матчеву переможну серію «Карпат». В
    • Вчора, 15:54
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    &laquo;Карпати&raquo; - &laquo;Олександрія&raquo;. Фото: Getty Images
    «Карпати» - «Олександрія». Фото: Getty Images

    Відбулися 2 матчі в рамках 29 туру чемпіонату України з футболу

    У 29 турі УПЛ львівські «Карпати» поступилися «Олександрії» з рахунком 1:2. А в паралельному матчі «Зірка» здолала «Олімпік» завдяки голам Петрова та Чічікова (2:0).

    «Олександрія» продовжила свою безпрограшну серію до 9 турів і перервала 4-матчеву переможну серію «Карпат». В активі «містян» – 36 очок і лідерство у нижній шістці. «Леви» з 32 балами залишилися на 9 місці в турнірній таблиці.

    Завдяки цій перемозі «Зірка» набрала 30 очок і наблизилась до «Карпат». «Олімпік» з 33 пунктами залишився на 8 позиції.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    29-ий тур

    «Зірка» - «Олімпік» - 2:0

    Голи: Петров(64), Чичиков(76)

    «Карпати» - «Олександрія» - 1:2

    Голи: Нестеров(4) – Банада(35), Сітало(52)

    чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Олімпік ФК «Зірка» ФК Карпати ФК Олександрія
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