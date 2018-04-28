Прем'єр-ліга. «Олександрія» вирвала перемогу у «Карпат», «Зірка» здолала «Олімпік»

Відбулися 2 матчі в рамках 29 туру чемпіонату України з футболу

У 29 турі УПЛ львівські «Карпати» поступилися «Олександрії» з рахунком 1:2. А в паралельному матчі «Зірка» здолала «Олімпік» завдяки голам Петрова та Чічікова (2:0). «Олександрія» продовжила свою безпрограшну серію до 9 турів і перервала 4-матчеву переможну серію «Карпат». В



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«Карпати» - «Олександрія». Фото: Getty Images

Відбулися 2 матчі в рамках 29 туру чемпіонату України з футболу

У 29 турі УПЛ львівські «Карпати» поступилися «Олександрії» з рахунком 1:2. А в паралельному матчі «Зірка» здолала «Олімпік» завдяки голам Петрова та Чічікова (2:0).

«Олександрія» продовжила свою безпрограшну серію до 9 турів і перервала 4-матчеву переможну серію «Карпат». В активі «містян» – 36 очок і лідерство у нижній шістці. «Леви» з 32 балами залишилися на 9 місці в турнірній таблиці.

Завдяки цій перемозі «Зірка» набрала 30 очок і наблизилась до «Карпат». «Олімпік» з 33 пунктами залишився на 8 позиції.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

29-ий тур

«Зірка» - «Олімпік» - 2:0

Голи: Петров(64), Чичиков(76)

«Карпати» - «Олександрія» - 1:2

Голи: Нестеров(4) – Банада(35), Сітало(52)