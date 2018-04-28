Прем'єр-ліга. «Олександрія» вирвала перемогу у «Карпат», «Зірка» здолала «Олімпік»
- Вчора, 15:54
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«Карпати» - «Олександрія». Фото: Getty Images
Відбулися 2 матчі в рамках 29 туру чемпіонату України з футболу
У 29 турі УПЛ львівські «Карпати» поступилися «Олександрії» з рахунком 1:2. А в паралельному матчі «Зірка» здолала «Олімпік» завдяки голам Петрова та Чічікова (2:0).
«Олександрія» продовжила свою безпрограшну серію до 9 турів і перервала 4-матчеву переможну серію «Карпат». В активі «містян» – 36 очок і лідерство у нижній шістці. «Леви» з 32 балами залишилися на 9 місці в турнірній таблиці.
Завдяки цій перемозі «Зірка» набрала 30 очок і наблизилась до «Карпат». «Олімпік» з 33 пунктами залишився на 8 позиції.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
29-ий тур
«Зірка» - «Олімпік» - 2:0
Голи: Петров(64), Чичиков(76)
«Карпати» - «Олександрія» - 1:2
Голи: Нестеров(4) – Банада(35), Сітало(52)