Прем'єр-ліга. Перехідні матчі. У першій зустрічі «Зірка» та «Десна» сильнішого не виявили
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Розсилка
Тепер усе вирішиться у неділю, 27 травня, у Чернігові
У середу, 23 травня, відбувся перший перехідний поєдинок за право грати у Прем’єр-лізі сезону-2018/19.
У Кропивницькому зійшлися місцева «Зірка» та чернігівська «Десна».
«Зірка» у чемпіонаті УПЛ, який завершився, зайняла 10-те місце, а «Десна» у Першій лізі фінішувала третьою, тому їм належить конкурувати між собою.
Загалом, матч запам’ятався високими швидкостями, команди більше діяли на контратаках.
Однак з таких завершилася точним ударом Олександра Волкова після навісної передачі з флангу. Так гості повели у рахунку.
У другому таймі «Десна» відійшла у захист, намагаючись відстояти позитивний для себе результат, але вивезти перемогу з Кропивницького їй не вдалося.
Олексій Чичиков увійшов у штрафний майданчик і пробив у дальній кут. А Денис Фаворов, опинившись на шляху сфери, не зумів вибити м’яч у поле, а вколотив його у сітку власних воріт.
Прем’єр-ліга України з футболу
Перехідні матчі
«Зірка» (Кропивницький) – «Десна» (Чернігів) – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Волков (32), 1:1 – Д. Фаворов (76, а/гол)
«Зірка»: Паст (Льопка, 46), Полегенько, Маткобожик, Братков, Цюпа, Драченко, Гедж (Ямполь, 30), Загальський (Кондраков, 70), Чичиков, Білоног.
«Десна»: Литовка, Д. Фаворов, Головко, Єрмаков, Слінкін, Коберідзе, Огиря, Мостовий, Волков (Банасевич, 69), А. Фаворов (Арвеладзе, 87), Філіппов (Безбородько, 81).