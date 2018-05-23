Прем'єр-ліга. Перехідні матчі. У першій зустрічі «Зірка» та «Десна» сильнішого не виявили

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Фото взяте з ua-football.com

Тепер усе вирішиться у неділю, 27 травня, у Чернігові

У середу, 23 травня, відбувся перший перехідний поєдинок за право грати у Прем’єр-лізі сезону-2018/19.

У Кропивницькому зійшлися місцева «Зірка» та чернігівська «Десна».

«Зірка» у чемпіонаті УПЛ, який завершився, зайняла 10-те місце, а «Десна» у Першій лізі фінішувала третьою, тому їм належить конкурувати між собою.

Загалом, матч запам’ятався високими швидкостями, команди більше діяли на контратаках.

Однак з таких завершилася точним ударом Олександра Волкова після навісної передачі з флангу. Так гості повели у рахунку.

У другому таймі «Десна» відійшла у захист, намагаючись відстояти позитивний для себе результат, але вивезти перемогу з Кропивницького їй не вдалося.

Олексій Чичиков увійшов у штрафний майданчик і пробив у дальній кут. А Денис Фаворов, опинившись на шляху сфери, не зумів вибити м’яч у поле, а вколотив його у сітку власних воріт.

Прем’єр-ліга України з футболу

Перехідні матчі

«Зірка» (Кропивницький) – «Десна» (Чернігів) – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Волков (32), 1:1 – Д. Фаворов (76, а/гол)

«Зірка»: Паст (Льопка, 46), Полегенько, Маткобожик, Братков, Цюпа, Драченко, Гедж (Ямполь, 30), Загальський (Кондраков, 70), Чичиков, Білоног.

«Десна»: Литовка, Д. Фаворов, Головко, Єрмаков, Слінкін, Коберідзе, Огиря, Мостовий, Волков (Банасевич, 69), А. Фаворов (Арвеладзе, 87), Філіппов (Безбородько, 81).