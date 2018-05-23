  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прем'єр-ліга. Перехідні матчі. У першій зустрічі «Зірка» та «Десна» сильнішого не виявили

    • Розсилка
    Фото взяте з&nbsp;ua-football.com - Прем'єр-ліга. Перехідні матчі. У першій зустрічі «Зірка» та «Десна» сильнішого не виявили
    Фото взяте з ua-football.com

    Тепер усе вирішиться у неділю, 27 травня, у Чернігові

    У середу, 23 травня, відбувся перший перехідний поєдинок за право грати у Прем’єр-лізі сезону-2018/19.

    У Кропивницькому зійшлися місцева «Зірка» та чернігівська «Десна».

    «Зірка» у чемпіонаті УПЛ, який завершився, зайняла 10-те місце, а «Десна» у Першій лізі фінішувала третьою, тому їм належить конкурувати між собою.

    Загалом, матч запам’ятався високими швидкостями, команди більше діяли на контратаках.

    Однак з таких завершилася точним ударом Олександра Волкова після навісної передачі з флангу. Так гості повели у рахунку.

    У другому таймі «Десна» відійшла у захист, намагаючись відстояти позитивний для себе результат, але вивезти перемогу з Кропивницького їй не вдалося.

    Олексій Чичиков увійшов у штрафний майданчик і пробив у дальній кут. А Денис Фаворов, опинившись на шляху сфери, не зумів вибити м’яч у поле, а вколотив його у сітку власних воріт.

    Прем’єр-ліга України з футболу

    Перехідні матчі

    «Зірка» (Кропивницький) – «Десна» (Чернігів) – 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 – Волков (32), 1:1 – Д. Фаворов (76, а/гол)

    «Зірка»: Паст (Льопка, 46), Полегенько, Маткобожик, Братков, Цюпа, Драченко, Гедж (Ямполь, 30), Загальський (Кондраков, 70), Чичиков, Білоног.

    «Десна»: Литовка, Д. Фаворов, Головко, Єрмаков, Слінкін, Коберідзе, Огиря, Мостовий, Волков (Банасевич, 69), А. Фаворов (Арвеладзе, 87), Філіппов (Безбородько, 81).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК «Зірка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ