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    Прем'єр-ліга України перенесла матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар»

    Час проведення матчу у свою чергу не змінюється
    До Прем'єр-ліги України надійшов лист від ФК «Динамо» щодо неможливості проведення 20 травня 2018 року матчу 32 туру чемпіонату «Динамо» — «Шахтар» у зв’язку з проведенням на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського робіт у рамках підготовки до фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.
    • Сьогодні, 12:17
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    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Час проведення матчу у свою чергу не змінюється

    До Прем'єр-ліги України надійшов лист від ФК «Динамо» щодо неможливості проведення 20 травня 2018 року матчу 32 туру чемпіонату «Динамо» — «Шахтар» у зв’язку з проведенням на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського робіт у рамках підготовки до фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    За результатами клопотання ФК «Динамо» та враховуючи згоду ФК «Шахтар», Дирекція УПЛ постановила частково внести зміни в Постанову та визначити датою проведення матч 32 туру Чемпіонату УПЛ «Динамо» – «Шахтар» 19 травня 2018 року.

    Час проведення матчу не змінюється (19:30).

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