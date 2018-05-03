Прем'єр-ліга України перенесла матч 32-го туру «Динамо» - «Шахтар»

Час проведення матчу у свою чергу не змінюється

До Прем'єр-ліги України надійшов лист від ФК «Динамо» щодо неможливості проведення 20 травня 2018 року матчу 32 туру чемпіонату «Динамо» — «Шахтар» у зв’язку з проведенням на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського робіт у рамках підготовки до фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФК Шахтар

Час проведення матчу у свою чергу не змінюється

До Прем'єр-ліги України надійшов лист від ФК «Динамо» щодо неможливості проведення 20 травня 2018 року матчу 32 туру чемпіонату «Динамо» — «Шахтар» у зв’язку з проведенням на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського робіт у рамках підготовки до фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба організації.

За результатами клопотання ФК «Динамо» та враховуючи згоду ФК «Шахтар», Дирекція УПЛ постановила частково внести зміни в Постанову та визначити датою проведення матч 32 туру Чемпіонату УПЛ «Динамо» – «Шахтар» 19 травня 2018 року.

Час проведення матчу не змінюється (19:30).