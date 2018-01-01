Прем’єр-ліга. «Верес» сенсаційно виграв «Динамо» у матчі з трьома червоними, «Шахтар» розгромив «Зірку»

Відбулися заключні матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу

«Верес» - «Динамо» «Динамо» програло «Вересу» в 21 турі української Прем'єр-ліги. На 13 хвилині «Верес» відкрив рахунок у зустрічі – Куліш скористався помилкою Морозюка, який погано відпасував голкіперу. У середині першого тайму ситуація для «Динамо» стала ще гіршою:



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«Верес» - «Динамо». Фото: ФК Динамо

Відбулися заключні матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу

«Верес» - «Динамо»

«Динамо» програло «Вересу» в 21 турі української Прем'єр-ліги.

На 13 хвилині «Верес» відкрив рахунок у зустрічі – Куліш скористався помилкою Морозюка, який погано відпасував голкіперу. У середині першого тайму ситуація для «Динамо» стала ще гіршою: Ротань у власному штрафному майданчику збив Куліша та отримав червону картку, а Сімінін реалізував пенальті.

Перед перервою кияни скоротили відставання завдяки проходу Вербича – словенець вивів Циганкова на порожні ворота. «Динамо» намагалося зрівняти рахунок, але на 67 хвилині завдання ускладнилося, адже Бурда заробив дві жовті картки та залишив свою команду вдев'ятьох.

Гра 11 на 9 тривала лише 5 хвилин, після чого арбітр вилучив з поля Сімініна. Шанси в «Динамо» покращилися, однак герой зустрічі Степанюк з передачі Кожанова забив вирішальний гол. 3:1 – «біло-сині» зазнали сенсаційної поразки.

Таким чином, «Динамо» з 42 очками залишається на другому місці, але відставання від «Шахтаря» збільшилося до 6 пунктів. «Верес», у свою чергу, набрав 29 балів та піднявся на 5 місце.

«Шахтар» - «Зірка»

Підопічним Паулу Фонсеки вистачило першого тайму, щоб не залишити каменя на камені від гостей з Кропивницького.

«Зірка» приїхала до Харкова й не отримала там жодного шансу. Аутсайдеру вистачило першого тайму, щоб потрапити в глибокий нокаут.

Рахунок у матчі відкрив Феррейра, якому ніхто не заважав. Через кілька хвилин Ісмаїлі прострілив, а Коваленко замкнув. Далі – лірика. Феррейра забив ще один, а Марлос – два. Крім того, була купа моментів. Якби не фарт, то «Зірка» могла пропустити й 10.

Слід відзначити вихід на поле Миколи Матвієнка – це перший матч захисника після повернення з оренд у «Карпатах» і «Ворскл»і.

Перед останнім матчем у першому етапі «гірники» відриваються від «Динамо» на 6 очок.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

21-ий тур

«Верес» - «Динамо» - 3:1

Голи: Куліш(13), Сіміні(22), Степанюк(82) – Циганков(42)

Вилучення: Сімінін(72) – Ротань(22), Бурда(67)

«Шахтар» - «Зірка» - 5:0

Голи: Феррейра(14, 45), Коваленко(19), Марлос(21,43)