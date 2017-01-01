Прем'єр-ліга. «Зірка» мінімально обіграє «Сталь»

Матч більше запам'ятався не голами і гольовими епізодами, а емоціями і картками

«Зірка» здобула мінімальну перемогу в матчі зі «Сталлю» (1:0) в 18-му турі чемпіонату України. Єдиний гол в матчі забила «Зірк»а під завісу матчу - після серії атак господарі зуміли використати навіс з правого флангу, і Іван Цюпа ударом головою з близької відстані не залишив шансів голкіперу. 1:0. Хоча матч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матч більше запам'ятався не голами і гольовими епізодами, а емоціями і картками

«Зірка» здобула мінімальну перемогу в матчі зі «Сталлю» (1:0) в 18-му турі чемпіонату України.

Єдиний гол в матчі забила «Зірк»а під завісу матчу - після серії атак господарі зуміли використати навіс з правого флангу, і Іван Цюпа ударом головою з близької відстані не залишив шансів голкіперу. 1:0.

Хоча матч більше запам'ятався не голами і гольовими епізодами, а емоціями і картками. Спочатку в меншості залишилася «Зірка», коли Арно Гедже за зрив атаки суперника вже на 33-й хвилині отримав другу жовту. А під кінець матчу також за два «гірчичника» поле покинув захисник «Сталі» Ульянов.

Крім того, у «Сталі» ще в першому таймі був видалений її головний тренер Микола Костов. Протягом всього часу у гравців обох команд (все-таки більше в «Зірки») переважали емоції, про що крім двох червоних карток свідчать також 12 жовтих.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

18-ий тур

«Зірка» - «Сталь» - 1:0

Голи: Цюпа(78)

«Зірка»: Паст - Маткобожик, Качараба, Ковальов - Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа - Рассадкін, Петров, Чичиков.

«Сталь»: Пеньков - Тимчик, Данієлян, Ткачук, Михайличенко - Месхі, Якимів - Мисик, Е.Малакян, Кузик – Обрадович.