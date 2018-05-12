Прем’єр-ліга зобов’язала «Верес» грати проти «Шахтаря», не дивлячись на отруєння футболістів

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ФК Верес. Фото: ФК Верес

Дев'ять гравців «Вереса» отруїлися перед матчем з «Шахтарем»

Через масове харчове отруєння «Верес» попросив про перенесення матчу 31-го туру проти донецького «Шахтаря», але в Прем'єр-лізі не пішли назустріч клубу.

Офіційний сайт УПЛ повідомляє, що поєдинок повинен відбутися в заплановану раніше дату.

Раніше Tribuna.com опублікувала лист, в якому Прем'єр-ліга відмовила «Вересу» в перенесенні зустрічі, порахувавши ситуацію за форс-мажорну.

«У зв'язку з тим, що станом на сьогодні в списку заявлених футболістів ФК «Верес» знаходиться 75 осіб, а до старту матчу залишається більше 24 годин, змушені повідомити, що наведені Вами обставини не можуть бути визнані Дирекцією УПЛ форс-мажорними. З огляду на це і користуючись пунктом 17 статті 9 Регламенту змагань сезону 2017/2018, у Дирекції УПЛ немає достатніх підстав для перенесення матчу «Шахта»р – «Верес» з 13.05.2018 на іншу дату», - йдеться в листі УПЛ.

Також відомо, що делегація клубу вже покинула Харків і відправилася на поїзді до Львова. Представники рівненського клубу відправили лист в УПЛ, чекаючи від організації позитивну відповідь, який в кінцевому підсумку не отримали її.

Примітно, що перенесення матчу «Шахтар» - «Верес» могло вплинути на час проведення й інших поєдинків. За регламентом чемпіонату поєдинки двох останніх турів повинні гратися в один час (ст.9, п.14). Тільки в разі якщо вони ніяк не впливають один на одного в турнірному плані, їх можна рознести за часом, але всі три матчі 31-го туру в першій шістці мають взаємний вплив.

З огляду на відмову Прем'єр-ліги про перенесення, в разі, якщо «Верес» не вийде на матч, команді буде зараховано технічну поразку. В такому випадку «Шахтар» достроково оформить чемпіонський титул.

Джерело: sportarena.com