Прем’єр-ліга. «Зоря» розписала мирову нічию із «Чорноморцем»



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Підопічні Юрія Вернидуба доволі несподівано втратили очки у домашньому поєдинку з одеситами.

У третьому турі Прем'єр-ліги луганська «Зоря» зіграла унічию з одеським «Чорноморцем».

На 23-й хвилині матчу новачок «Зорі», Рафаель відгукнувся на навіс від Арвеладзе та головою вколотив м'яч у кут воріт Сергія Литовченка.

Проте в середині другого тайму свою майстерність продемонстрував півзахисник «Чорноморця» Олексій Савченко. Ідеально виконаний постріл зі штрафного змусив вже Заурі Махарадзе діставати «шкіряного» з сітки воріт.

На цьому результативні дії у грі було вичерпано. Нічия, яка більше задовольнила одеську команду і залишила багато питань щодо форми «Зорі» на старті чемпіонату.

Прем'єр-ліга України

«Зоря» – «Чорноморець» – 1:1 (1:0)

Голи: Рафаель, 23 — Савченко, 59

«Зоря»: Махарадзе — Каменюка, Сваток, Вернидуб, Чеберко — Гордієнко, Арвеладзе (Харатін, 54) — Караваев, Сілас, Хомченовський (Кабаєв, 63) — Рафаель (Ледньов, 80)

«Чорноморець»: Литовченко — Романюк, Рижук, Грачов, Трубочкін (Ярмоленко, 84) — Савченко (Карноза, 90), Смірнов — Татарков (Леонов, 82), Бабенко, Чорній — Штогрін

Попередження: Чеберко — Грачов