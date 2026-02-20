Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера
Керівництво криворіжців додало іспанську лінію у менеджмент
фото: ФК «Кривбас»

П'ята команда української Прем'єр-ліги підсилила тренерський штаб

Криворізький «Кривбас» оголосив про зміни в менеджменті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець Домінго Марін став асистентом головного тренера команди Патріка ван Леувена. Уродженець Барселони здобув тренерську ліцензію УЄФА. Спектр його інтересів доволі широкий – від роботи зі стандартами, лідерства та комунікації до методології тренувань, скаутингу суперника та розвитку футболістів на шляху від академії до першої команди.

49-річний Марін працював на різних посадах на батьківщині та закордоном. Зокрема, він був асистентом тренера АЕКа з Ларнаки, тель-авівського «Маккабі», китайського «Чунціна», збірної Еквадору та китайського «Шеньчженя». Іспанець у 2017 році став магістром спортивного менеджменту, а в 2022-му отримав ліцензію спортивного директора.

На зимову паузу «Кривбас» пішов на п'ятій сходинці. Підопічні ван Леувена набрали 26 очок за 16 турів. Відновлять сезон криворіжці 21 лютого поєдинком проти харківського «Металіста 1925».

До слова, львівські «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»
Мбаппе прагне здихатися двох одноклубників заради зірки «Баварії»
Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера
Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Санкт-Петербурга з кікбоксингу
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади
Вперше з 1960 року фігуристи з Росії залишилися без медалей Олімпіади

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua