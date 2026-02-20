Претендент на єврокубки запросив іспанського тренера

П'ята команда української Прем'єр-ліги підсилила тренерський штаб

Криворізький «Кривбас» оголосив про зміни в менеджменті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець Домінго Марін став асистентом головного тренера команди Патріка ван Леувена. Уродженець Барселони здобув тренерську ліцензію УЄФА. Спектр його інтересів доволі широкий – від роботи зі стандартами, лідерства та комунікації до методології тренувань, скаутингу суперника та розвитку футболістів на шляху від академії до першої команди.

49-річний Марін працював на різних посадах на батьківщині та закордоном. Зокрема, він був асистентом тренера АЕКа з Ларнаки, тель-авівського «Маккабі», китайського «Чунціна», збірної Еквадору та китайського «Шеньчженя». Іспанець у 2017 році став магістром спортивного менеджменту, а в 2022-му отримав ліцензію спортивного директора.

На зимову паузу «Кривбас» пішов на п'ятій сходинці. Підопічні ван Леувена набрали 26 очок за 16 турів. Відновлять сезон криворіжці 21 лютого поєдинком проти харківського «Металіста 1925».

До слова, львівські «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.