Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна є лідеркою жіночої збірної України з тенісу

У складі наших опоненток відсутня друга ракетка світу Іга Швьонтек

Стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на Федерацію тенісу України.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллсі.

У поєдинку 1/8 фіналу українка зустрічалася з представницею Чехії Катержиною Синяковою.

Перший сет Світоліна виграла з переконливою перевагою – 6:1. У другій партії за рахунку 1:1 Синякова вирішила припинити боротьбу та знялася з матчу.

У матчі за вихід до півфіналу Світоліна зіграє проти Іги Швьонтек.