Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
У складі наших опоненток відсутня друга ракетка світу Іга Швьонтек
Стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року. Про це повідомляє Главком з посиланням на Федерацію тенісу України.
Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Капітан – Давид Целт
Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллсі.
У поєдинку 1/8 фіналу українка зустрічалася з представницею Чехії Катержиною Синяковою.
Перший сет Світоліна виграла з переконливою перевагою – 6:1. У другій партії за рахунку 1:1 Синякова вирішила припинити боротьбу та знялася з матчу.
У матчі за вихід до півфіналу Світоліна зіграє проти Іги Швьонтек.
