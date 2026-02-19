«Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії

Середняк української Прем'єр-ліги оформив цікавий трансфер

Вихованець іспанського «Реал Сосьєдада» Чебер Алькайн перейшов у львівські «Карпати». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Деталі контракту з фланговим виконавцем не розголошуються. Останньою командою Алькайна був середняк іспанської Ла Ліги 2 «Ейбар». Там він у нинішньому сезоні провів 14 матчів, у яких оформив одну результативну передачу.

До структури «Реал Сосьєдада» Алькайн потрапив підлітком. Утім, пробитися до першої команди вінгер не зумів. Натомість він виступав за дубль басків, а також грав за «Аренас» на правах оренди. Згодом провів два сезони за «Алавес», зокрема і в Ла Лізі (10 поєдинків).

«Карпати» пішли на зимову паузу на дев'ятій сходинці Прем'єр-ліги. В активі «левів» 19 очок. Керівництво клубу взимку провело заміну на містку команди – замість Владислава Лупашка тренером став Фран Фернандес.

Тим часом донецький «Шахтар» попрощався з двома футболістами. Оборонець Мар'ян Фарина набиратиметься досвіду в «Кудрівці». А от вінгер Хусрав Тоіров повернувся в Таджикистан.

Для ексфорварда ковалівського «Колоса» Данила Колесника суд обрав запобіжний захід. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом. Футболіст потрапив у скандал із нападом на військовослужбовця ТЦК.