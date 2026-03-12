Головна Спорт Новини
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027

Аліна Ягупов (праворуч) набрала 31 очко проти Чорногорії

Аліна Ягупов зіграла яскравий матч проти Чорногорії

Національна жіноча збірна України зазнала поразки в матчі з Чорногорією з рахунком 61:79 у відборі на жіночий чемпіонат Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Яскравий матч провела капітан нашої жіночої збірної Аліна Ягупова, яка стала найрезультативнішою в матчі, записавши до активу 31 очко, 6 підбирань і 4 передачі.

31 очко в матчі – новий рекорд результативності в кваліфікації на Євробаскет-2027. До цього рекордними були 29 очок нідерландки Емеше Хоф проти Словенії 18 листопада 2025 року.

Результативна гра Аліни також дозволила їй потрапити до топ-5 перформансів ігрового дня відбору на чемпіонат Європи.

Окрім неї оглядачі сайту ФІБА відзначили Сару Мортенсен з Данії (21 очко, 12 підбирань, 6 передач), Емеше Хоф з Нідерландів (23 очки, 12 підбирань, 7 результативних передач, 17-річну Джойс Ісі Етуте з Люксембургу (27 очок, 19 підбирань) та Камію Смоллс з Боснії та Герцеговини (19 очок, 10 підбирань та 9 передач).

Проголосувати за Ягупову як MVP четвертого ігрового дня кваліфікації можна за посиланням на сайті ФІБА.

Кваліфікація Чемпіонату Європи 2027. Жінки

Україна – Чорногорія 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)

  • Україна: Алексейчик 5 очок + 5 підбирань + 7 асистів, Ягупова 31 очко + 6 підбирань + 4 асисти, Філевич 10 очок + 2 підбирання + 1 асист, Уро-Нілє 7 очок + 5 підбирань + 2 асисти, Юркевічус 2 очки + 12 підбирань + 1 асист – старт, Ляшко 0 + 2 підбирання + 2 асисти, Тиха 3 очки + 2 підбирання + 1 асист, Кулеша 3 очки + 1 підбирання, Бойко 0 + 1 підбирання, Гутевич 0 + 1 асист

Турнірне становище після четвертого туру

Україна опустилася на третє місце в групі, пропустивши вперед чорногорок за різницею в особистих зустрічах. Тепер шансом синьо-жовтих на друге місце є лише перемога над Болгарією з будь-яким рахунком і поразка Чорногорії від неї. 

Таблиця групи E

  1. Болгарія – 4 перемоги, 8 очок
  2. Чорногорія – 2 перемоги, 6 очок
  3. Україна – 2 перемоги, 6 очок
  4. Азербайджан – 0 перемог, 0 очок

Нагадаємо, що став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027. У межах другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскета-2027 збірна України зіграє також з Болгарією 14 березня 2026 року у Пловдіві (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня 2026 року у Баку (початок матчу о 17:00).

