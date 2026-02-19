Між футболом і фронтом: у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення» про братів Михайленків

Зйомки фільму відбувалися в Україні та Франції

У середу, 18 лютого 2026 року, в київському ТРЦ Blockbuster Mall відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Гра на перехоплення». Про це повідомляє «Главком».

Про що стрічка?

Нова робота відомого режисера Володимира Мули висвітлює зв’язок між двома світами – професійним спортом та реальністю війни. У центрі сюжету опинилася справжня історія: поки Микола Михайленко, півзахисник київського «Динамо», захищав честь країни у складі олімпійської збірної України на Іграх 2024 у Парижі, його рідний брат Сергій Михайленко, командир екіпажу мобільної групи ППО, виконував бойові завдання, перехоплюючи ворожі цілі в українському небі.

Фільм показує футбол не просто як гру, а як потужний інструмент «м'якої сили» та культурної дипломатії в умовах війни. Проте шлях до глядача не був простим: Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати у стрічці унікальні кадри з роздягалень та арен Олімпіади 2024 через воєнну тематику фільму. Попри це, творцям вдалося передати силу українського спротиву через коментарі головного тренера олімпійської збірної Руслана Ротаня та інших фахівців. «Гра на перехоплення» демонструє, як війна зблизила футбольних зірок та звичайних солдатів, зробивши їх частинами єдиного цілого у боротьбі за країну.

Як створювався фільм?

Робота над стрічкою, яка спочатку мала робочу назву «Футбол в окопах», тривала півтора року. Проєкт став одним із переможців конкурсу Держкіно та створювався у спільному виробництві, охоплюючи зйомки як в Україні (зокрема, поблизу зон активних бойових дій), так і у Франції. Режисер Володимир Мула, відомий за фільмами «ЮКІ» та «Нація футболу», намагався зафіксувати емоційну реальність війни зсередини, співпрацюючи з екіпажами протиповітряної оборони. Важливою особливістю картини є повна відсутність написаних сценарієм діалогів – усі розмови між солдатами та спортсменами є автентичними та спонтанними.

Емоції головних героїв фільму

Для самого Миколи Михайленка участь у зйомках стала справжнім викликом. Футболіст зізнався, що процес був виснажливим і незвичним, а інколи його навіть відвідували сумніви щодо доцільності проєкту. «Це був абсолютно новий досвід, я не розумів, що до чого. Було і цікаво, і важко одночасно», – поділився півзахисник прес-службі «Динамо». Попри новоспечений статус «кінозірки», Микола зазначив, що навряд чи погодиться на подібні пропозиції у майбутньому, адже хоче повністю зосередитися на футболі. Стрічка «Гра на перехоплення» вийшла у широкий всеукраїнський прокат з 19 лютого, запрошуючи глядачів побачити війну та спорт очима двох братів.

Нагадаємо, що цього тижня на великі екрани виходить відразу три документалки, дві з яких українського виробництва.