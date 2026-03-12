Ротенберг: Словаччина та Угорщина підтримують Росію у всіх важливих питаннях

Перший віцепрезидент Федерації хокею Росії Роман Ротенберг розповів пропагандистам про плани запросити угорців та словаків на Кубок Першого каналу. Про це повідомляє «Главком».

«Зараз обговорюватимемо питання участі збірних Словаччини та Угорщини у Кубку Першого каналу. Самі бачите, Словаччина та Угорщина підтримують Росію у всіх важливих питаннях. Ми абсолютно позитивно налаштовані, є позитивна динаміка», – сказав Ротенберг.

Минулого року на Кубку Першого каналу грали збірні «Росія 25», Казахстану та Білорусі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.