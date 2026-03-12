Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході

Знаменита автомобільна компанія візьме на себе всі витрати на проведення етапу

Автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Motori.

Керівництво траси готове стати альтернативою етапам у Бахрейні та Саудівській Аравії. Гран-прі в близькосхідних монархіях заплановані на 12 квітня і 19 квітня відповідно. Якщо менеджмент F1 погодиться на пропозицію, то витрати на проведення гран-прі закриє власник «Фудзі Спідвей» – компанія «Тойота».

У разі проведення гран-прі біля підніжжя гори Фудзіяма Японія цьогоріч матиме два етапи в сезоні Формули-1. Традиційний Гран-прі Японії запланований на 27-29 березня. Етап прийме автодром «Судзука».

На трасі «Фудзі Спідвей» гонщики F1 змагалися чотири рази в історії. По два етапи відбулися наприкінці 70-х років і в «нульові». Останній переможець гран-прі – іспанець Фернандо Алонсо, який тоді змагався за кермом «Рено».

До слова, британець Джордж Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.