Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Автодром «Фудзі Спідвей» чотири рази приймав етапи Формули-1
фото: Fuji Speedway

Знаменита автомобільна компанія візьме на себе всі витрати на проведення етапу

Автодром «Фудзі Спідвей» у разі потреби замінить один із близькосхідних гран-прі сезону Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Motori.

Керівництво траси готове стати альтернативою етапам у Бахрейні та Саудівській Аравії. Гран-прі в близькосхідних монархіях заплановані на 12 квітня і 19 квітня відповідно. Якщо менеджмент F1 погодиться на пропозицію, то витрати на проведення гран-прі закриє власник «Фудзі Спідвей» – компанія «Тойота».

У разі проведення гран-прі біля підніжжя гори Фудзіяма Японія цьогоріч матиме два етапи в сезоні Формули-1. Традиційний Гран-прі Японії запланований на 27-29 березня. Етап прийме автодром «Судзука».

На трасі «Фудзі Спідвей» гонщики F1 змагалися чотири рази в історії. По два етапи відбулися наприкінці 70-х років і в «нульові». Останній переможець гран-прі – іспанець Фернандо Алонсо, який тоді змагався за кермом «Рено».

До слова, британець Джордж Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Італійський гонщик Андреа Кімі Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.

Читайте також:

Теги: Гран-прі Формула-1 Toyota

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Кімі Антонеллі та Джордж Расселл переможно розпочали сезон
Расселл тріумфував на першому етапі сезону Формули-1
8 березня, 08:50
Льюїс Гемілтон тепер має власну ферму
Гемілтон завів нових улюбленців після втрати бульдога
6 березня, 18:45
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
4 березня, 11:59
57-річний Шумахер є семиразовим чемпіоном Формули-1 та одним із найкращих гонщиків в історії
Легендарний пілот Формули-1 Шумахер більше не прикутий до ліжка – ЗМІ
26 сiчня, 12:07
45-річний Піццонія виступав у Формулі-1 з 2003 по 2005 рік за «Вільямс» та «Ягуар»
У США поліція затримала колишнього пілота Формули-1
13 сiчня, 13:53

Новини

УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»
УЄФА відкрила дисциплінарну справу проти хавбека «Челсі»
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Колишня траса Формули-1 готова екстрено замінити гран-прі на Близькому Сході
Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Польща – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
Ягупова встановила рекорд результативності в кваліфікації на жіночий Євробаскет-2027
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
«Мав би бути вилучений»: куратор арбітрів розібрав резонансне суддівство Балакіна
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua