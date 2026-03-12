Головна Спорт Новини
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гераскевич – Герой України? Нардеп Вірастюк не розібрався, за що він голосував у Раді
Вірастюк є почесним президентом Федерації стронгмену України

Вірастюк вважає, що він голосував проти ініціативи щодо присвоєння Гераскевичу звання Герой України

Народний депутат України від партії «Слуга народу» та почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк прокоментував інформацію про те, що він проголосував проти направлення запиту до президента України щодо нагородження скелетоніста Владислава Гераскевича орденом «За заслуги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Не за присвоєння ордену «За заслуги» (ми взагалі за це не голосували), а за подання на президента щодо присвоєння високого звання «Герой України», – написав Вірастюк у коментарях в соцмережах Трибуни.

На офіційному сайті Верховної Ради України значиться, що Вірастюк проголосував проти саме направлення запиту до президента України щодо нагородження Гераскевича орденом «За заслуги».

Голосування щодо направлення запиту президенту про нагородження Гераскевича званням Герой України у Раді не відбувалося.

Також парламент не підтримав запит щодо позбавлення Сергія Бубки та Яни Клочкової державних нагород – Вірастюк ж підтримав цю ініціативу.

Як голосувала Рада

Голосування щодо запиту про позбавлення Сергія Бубки та Яни Клочкової державних нагород відбулося на пленарному засідання Верховної Ради України у вівторок, 10 березня 2026 року. Авторкою запиту була народна депутатка Оксана Савчук.

«За» підтримку ініціативи проголосували 112 депутати, «проти» – 5, утримались – 7, не голосували – 154.

Нагадаємо, українськи скелетоніст Владислав Гераскевич у своїй петиції закликав запровадити проти Бубки санкції, а також позбавити його звання Герой України.

Петиція Гераскевича: що відомо

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки під час виступу в Раді

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

