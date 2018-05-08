Президент України призначив стипендії призерам Дефлімпійських ігор 2017 року

Спортсмени та тренер отримуватимуть по 10 і 12 тисяч гривень

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії українським спортсменам із дефлімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави Стипендії президента отримають 10 призерів XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року з легкої атлетики. По 12 тисяч гривень отримуватимуть срібні



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Петро Порошенко

Спортсмени та тренер отримуватимуть по 10 і 12 тисяч гривень

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії українським спортсменам із дефлімпійських видів спорту, а також їхнім тренерам.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави

Стипендії президента отримають 10 призерів XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року з легкої атлетики.

По 12 тисяч гривень отримуватимуть срібні призери: Олександр Дмитриєнко, Сергій Драч, Сергій Компанієць і Катерина Потапенко.

По 10 тисяч гривень отримуватимуть бронзові призери: Володимир Данильченко, Геннадій Закладний, Юлія Кисильова, Віталій Корепанов, Юлія Черненко та Юлія Ярошевська.

Також по 10 тисяч повинен отримувати тренер збірної команди України з настільного тенісу Микола Закладний.

Зазначається, що з набранням чинності цим указом особам, зазначеним у статті цього указу, яким стипендія вже призначена президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим указом.

Указ підписано у понеділок, 7 травня.