Призерка Олімпіади-2018 з Росії переїжджає у Канаду

Євгенія Медведєва співпрацюватиме з новим наставником, але і надалі представлятиме Росію

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світу та Європи Євгенія Медведєва офіційно оголосила про своє рішення працювати з новим тренером – канадцем Браяном Орсером. Серед вихованців цього наставника – дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю, дворазовий чемпіон світу Хав'єр Фернандес, олімпійська



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Євгенія Медведєва. Фото sport-express.ru

Євгенія Медведєва співпрацюватиме з новим наставником, але і надалі представлятиме Росію

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор, дворазова чемпіонка світу та Європи Євгенія Медведєва офіційно оголосила про своє рішення працювати з новим тренером – канадцем Браяном Орсером.

Серед вихованців цього наставника – дворазовий олімпійський чемпіон Юдзуру Ханю, дворазовий чемпіон світу Хав'єр Фернандес, олімпійська чемпіонка-2010 Юна Кім.

У своїй заяві 18-річна російська фігуристка подякувала Етері Тутберідзе та всьому тренерському штабу за довгу, плідну та складну роботу.

«Останні новини полягають у тому, що тепер моїм наставником став Браян Орсер, - сказала Медведєва. - Тепер це офіційна інформація».

«Я б не хотіла вдаватися у подробиці. Але тепер я буду жити та тренуватися у Північній Америці», - додала фігуристка.

При цьому Медведєва заявила, що продовжить виступати за збірну Росії.

«Хочу прояснити ситуацію, - наводить її слова сайт ФФККР. - Я буду продовжувати виступати за Російську Федерацію, тренуючись при цьому у канадського фахівця. Роблю я це для того, що б використовувати нові можливості й інші методики тренувального процесу та продовжувати представляти Росію на найвищому рівні».

Джерело: Спорт-Экспресс