Призначення Моурінью зруйнувало тренерський штаб французького «Лілля»



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Португалець Жозе Моурінью очолив лондонський «Тоттнем»

Призначення португальця Жозе Моуріньо головним тренером лондоського «Тоттнема» фактично зруйнувало тренерський штаб французького «Лілля».

Прес-служба французького клубу повідомила про перехід у «Тоттнем» одразу двох тренерів головної команди – Жоао Сакраменту та Нуну Сантуша.

Жозе Моурінью раніше очолював в англійській Прем’єр-лізі лондонський «Челсі» та обіцяв ніколи не працювати в «Тоттнемі». Останнім клубом португальця був «Манчестер Юнайтед», де його звільнили в грудні 2018 року.

З «Челсі» Моуріньою тричі перемагав у Прем’єр-лізі: 2005, 2006 та 2015 років.

Наразі «Тоттнем» посідає 14-те місце в англійському чемпіонаті: 14 очок після 12-ти поєдинків.